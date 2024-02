„Začali jsme právě soustředěním a musím říct, že účast byla velice dobrá. Samozřejmě nebyli úplně všichni, ale takové to zdravé jádro nezklamalo,“ pochvaloval si trenér nováčka I. A třídy kemp v Heřmanicích, který byl na programu poslední lednový víkend. „Myslím, že zejména v rámci teambuildingu to splnilo účel.“

Na herní vytížení si ale jeho svěřenci zatím musejí počkat. Dušníky čeká první zápasová prověrka až 11. února. „Budeme mít čtyři utkání a půjde o klasický mix silnějších si slabších soupeřů tak, abychom si mohli vyzkoušet všechny možné věci,“ poodhalil Lédl.

Hokejová Roudnice má plno plánů. Předseda David Sklenář nastínil budoucnost

Na řadu přijdou postupně klání proti Jílovému (11. února, 12.00), Mělníku (18. února, 16.00), Vranému (24.2., 13.00) a Dolním Chabrům (3.3., 12.00). S Vraným se hraje v Brozanech, všechny zbylé duely jsou naplánovány na umělou trávu do Roudnice.

Mnoho posil do Lédlova výběru nepřibylo. „Z Libochovic jsme přivítali útočníka Vaška Turana, bota nás trápí na postu golmana, kde máme sice dva hráče, ale oba jsou teď dlouhodobě mimo. Tam tedy ještě někoho usilovně hledáme. Jinak jsme sice otevření i případným dalším posilám, pokud by se někdo naskytl, ale spíše jen monitorujeme situaci. Není to tak, že bychom nutně potřebovali zkvalitnit i další posty,“ uvedl šéf lavičky Dušníků.

Soustředění fotbalového Litoměřicka zpestřilo Clash of stars

„Cíle pro jaro jsou jasné. Chceme navázat na podzim, kdy se nám dařilo v domácím prostředí, kde jsme prohráli jen s Dobroměřicemi. Důležité bude dobře pracovat a třeba zase i trochu něco vylepšit. A když se budeme rvát o první polovinu tabulky, budeme maximálně spokojení,“ nastínil ambice pro druhou půlku sezóny s ohledem na aktuální šestou příčku, která je pro nováčka I. A třídy více než lichotivá.

Během jarní části si ale možná budou muset fanoušci zvyknout na nový čas domácích zápasů. „Na jaře se nám sešly ve stejném kole domácí zápasy áčka a béčka, takže asi budeme hrát v soboty. Zrovna o víkendu jsme to řešili s předsedou klubu, ale nevím, zda už jsme podali oficiální žádost. Nicméně vypadá to, že k tomu dojde,“ objasnil Lédl.