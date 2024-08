Jeho svěřenci podlehli Mostu B 5:6, Dobroměřicím 1:5 a v generálce Litoměřicku 1:4. Chuderov pak porazili 3:2. „Chtěl bych ještě poděkovat mosteckému béčku, které nám nahradilo první přátelské utkání. Všechny zápasy byly poučné. Potřebujeme zlepšit organizaci obrany, jelikož jsme na můj vkus dostávali v minulé sezoně hodně branek,“ konstatoval kouč Dušníků.

Co se týče kádru, tak tady se omlazovalo. „Přivedli jsme tři mladé kluky, všichni jsou okolo osmnácti let. Jinak nikdo důležitý vlastně neodešel. Ještě ladíme pozici brankáře, chtěli jsme to vyřešit do začátku podzimní části soutěže,“ připomněl Lédl.

Třetí gól Pokratic do sítě Neštěmic B. | Video: DENÍK/Jaroslav Zeman

Je jasné, že Dušníky nechtějí slevit z minulé sezony a opět chtějí prohánět ty nejlepší celky v soutěži. „Hlavně chceme hrát dobrý fotbal, který nás bude bavit. Samozřejmě by se nám líbilo hrát někde na vršku tabulky. Otázkou je, jak se na sezonu naladily ostatní týmy. Máme tam hodně nováčků. Takže opravdu těžko říct, jak na tom všichni budou. Myslím si, že se to všechno ukáže během podzimu. Rozhodně tady nebudeme vyhlašovat, že hrajeme o postup. Na druhou stranu nechceme hrát o záchranu.“