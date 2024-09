V bitvě proti Lovosicím jeho družinu gólově podržel Tomáš Kokeš, který zaznamenal hattrick. „Těžký zápas. Šli jsme rychle do vedení, mělo nás to uklidnit. Jenže hosté po standardní situaci vyrovnali. Pak na nás padla deka, v první půli byly Lovosice lepší a měly tam dvě, možná tři velké šance. Naštěstí jsme to s ustáli,“ oddechl si Petr Lédl.

Po změně stran Dušníky přeskupily sestavu, byly lepším týmem a utkání strhly na svou stranu. „V poločase jsme věděli, že musíme něco změnit. Povedlo se to, druhá půle byla v naší režii,“ podotkl kouč vítězů.

Jeho tým sice drží neporazitelnost v základní hrací době, Lédl ale není úplně spokojený. „Máme za sebou těžké zápasy, které byly z naší strany hodně upracované. Dokázali jsme řadu soupeřů přetlačit, třeba doma Pokratice. Naopak jsme nedotáhli za tři body dobře rozehrané utkání v Horním Jiřetíně. Soutěž je vyrovnaná, každý může porazit každého. Má na to vliv hodně faktorů,“ pokýval hlavou.

Dušníky teď čekají hned tři zápasy venku. Vše načnou na půdě nebezpečného nováčka z Klášterce. Následně jedou do Lenešic, pak do Rumburka. „Klášterec je vlastně staronovým účastníkem I.A třídy. Je to pro nás nová lokalita, těšíme se. Čeká nás náročný zápas, Klášterec má kvalitu a dává hodně branek,“ připomněl Lédl.

Krajské I.A třídě zatím vévodí Roudnice nad Labem, která má na Dušníky dvoubodový náskok. „Roudnice má mladý tým, vrátil se tam Kuba Pekař, to je super trenér. Dobře to uchopil, mají skvělý začátek. Jen ať se jim daří,“ dodal Lédl s úsměvem.

Atmosféra při derby zápasy Dušníky - Bohušovice nad Ohří. | Video: DENÍK/Jaroslav Zeman

Se startem podzimní části rozhodně nejsou spokojené Lovosice, které mají po pěti zápasech šest bodů a jsou v dolní polovině tabulky. „Klíčem byl první poločas, měli jsme ho vyhrát 4:1. Šance na to byly. Od začátku nás trápí neproměňování šancí a nedisciplinovanost. Stále tvrdím, že kádr má větší kvalitu, než v minulé sezoně. Bohužel nás ale čeká pořád hodně práce,“ sdělil Deníku Roman Podrazil, aktuálně nemocný asistent lovosického trenéra Antonína Marčaníka.

Právě jeho syn Antonín, jinak velmi dobrý útočník, se nechal v 86. minutě vyloučit. „Zbytečné, není to v sezoně poprvé, co máme červenou. Zranila se nám brankářská jednička, všechno je to tak nějak dokola. V myšlenkách hráčů chybí větší klid. Věřím, že jinak bychom klidně měli o šest bodů víc. Pevně doufám, že najedeme na nějakou vítěznou vlnu a náš tým ukáže, na co vlastně má,“ uzavřel vše Roman Podrazil.