„Věděli jsme, že nás čeká kvalitní a houževnatý soupeř, což se i nakonec potvrdilo. Samotný zápas moc fotbalové krásy bohužel nepřinesl, navíc ho okořenili i dvě červené karty. Nakonec jsem se ziskem tří bodů rád, ale cesta k nim nebyla vůbec jednoduchá,“ přiznal Rostislav Broum, trenér vítězných Spořic.

„Je to škoda, nemuseli jsme prohrát,“ povzdechl si kouč hostů Petr Lédl. „Obecně pracujeme na tom, abychom každé utkání odehráli s nějakým standardem pro I. A třídu. Tady jsme ale měli vlažný start a šlo to znát, soupeř nás tlačil, i když neměl nějaké vyloženě gólové věci. My jsme dvakrát inkasovali kvůli naší nekoncentrovanosti a nedůrazu, navíc i když máme šance, nedáváme góly,“ krčil rameny. „V momentě, kdy jsme začali získávat převahu, jsme se nechali hloupě vyloučit, ty červené karty samozřejmě hrály roli. Snížení na 2:1 už přišlo pozdě,“ dodal. (db, vev)