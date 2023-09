„Bylo to oboustranně opatrné utkání, oba týmy chtěly vyhrát, tím trochu trpěla koukatelnost toho zápasu. Hrál se silovější fotbal, bylo to takové 'někam to urvat na jistotu.' Paradoxně více ze hry měli asi hosté, ale do žádných velkých šancí jsme je nepustili, naopak jsme se sami dostali do vedení. Ve stejném duchu se pak nesl i zbytek zápasu, hrálo se hodně ve středu pole, hra byla neuspořádaná,“ líčil kouč vítězů. „Nám se však tentokrát konečně povedlo proměnit šance, které jsme si vytvořili, a byť soupeř ještě poměrně brzy korigoval na 1:2, téměř vzápětí jsme přidali pojistku a tím zlomili jeho odpor.“

„Za stavu 2:1 jsme šli sami na branku, ale nedali a platilo nedáš dostaneš. Myslím, že jsme si minimálně měli odvést bod, protože šance jsme měli, ale nedařilo se nám v zakončení,“ řekl trenér Jiřetína Josef Tancoš.

LOVOSICE SMUTNÍ

Rozhodla šílená hrubka. Lovosice zlomil první gól Porážku 0:3 musely na domácím pažitu skousnout Lovosice, které nestačily na Šluknov.

„Hráli jsme prvních 20 minut, v podstatě do prvního inkasovaného gólu, který jsme si opět dali sami po šílené hrubce ve vápně. Od té doby jsme se z toho vzpamatovávali, ale už jsme se z toho nevyhrabali,“ popsal klíčový moment střetnutí asistent lovosického trenéra Roman Podrazil.

„Po změně stran jsme místo probuzení dostali další dva hřebíky do rakve. Rozhodl to ten první gól, to už je taková naše specialita. Důležité ale je nepropadat panice, ačkoliv nás teď čeká těžký los. Do Bíliny nepojedeme jako favorit, ale to neznamená, že bychom tam jeli prohrát,“ dodal.

POKRATICE DALY BŮRA

Vysokou výhru 5:0 nad trápící se Roudnicí si připsaly Pokratice, které vede nový trenér Miloslav Macel. "Derby je vždycky nevyzpytatelné, ale my jsme se na něj dobře připravili. Chtěli jsme potvrdit tři body z Nového Sedla," pravil lodivod, jenž přebral kormidlo po Romanu Ekrtovi.

"První půle byla z obou stran dobrá, pomohla nám penalta a pak jsme přidali i druhý gól. To nás uklidnilo. Ve druhé půle už se mi zdálo, že Roudnice odpadla. Měli jsme dost brejkových situací a mohli skórovat i víckrát. Ale i tak jsme samozřejmě spokojeni. Navíc jsme poprvé v sezoně udrželi nulu, což jsme Sláňovi přáli. Do zápasu naskočili i kluci z lavičky a dařilo se jim," pochvaloval si.

Navíc ho potěšila i last minute posila, z Rakouska přišel do Pokratic Radek Hrdý. "Nastoupil poprvé a každou minutou potvrzoval, že bude platnou posilou," uzavřel Macel.