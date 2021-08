Litoměřicko ještě nepoznalo hořkost porážky. K jedné výhře v základní hrací době přidalo už druhou v penaltovém rozstřelu. Tentokrát uspělo 4:3 v žateckém azylu v Blšanech. Domácí sice dvakrát vedli, Litoměřicko však deset minut před koncem otočilo díky druhé brance Davida Šragy na 2:3. Přesto stihli domácí ještě srovnat, v penaltové loterii už ale byli úspěšnější hosté.

Naopak teprve první výhru konečně oslavily Lovosice, které uspěly 3:0 na hřišti Horního Jiřetína. „I za přispění štěstí jsme přečkali úvodní asi půlhodinový nápor domácích, pak jsme proměnili svou šanci a udrželi vedení do poločasu. Po změně stran už jsme si to řekl bych i pohlídali,“ popsal utkání trenér Roman Podrazil, jemuž se viditelně ulevilo. „Konečně se nám střelecky probrala posila z Brozan Matěj Walter, důležité také bylo, že jsme dali první gól, což se nám dříve nedařilo. To se pak hned hraje jinak.“

VÝSLEDKOVÝ SERVIS:

Krajský přebor - 4. kolo:

H. Jiřetín Lovosice 0:3 (0:1) B: Walter 2, Rambousek. R: Suchánek. ŽK: 2:3, 50 div.

Žatec Litoměřicko 3:4 PK (2:1) B: Klepáček, Pinkr (PK), Klíč Šraga 2, Grunert. R: Mollinger. ŽK: 3:2. ČK: Beneš (Ž), 160 diváků.