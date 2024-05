V dalším pokračování I.A třídy se bodů nedočkali jak fotbalisté Pokratic, tak ani hráči Roudnice nad Labem. Oba celky v tabulce řeší opačné starosti.

Fotbalisté Pokratic, ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Jaroslav Zeman

Pokratice prohrály na půdě celku Ervěnice Jirkov 3:4, výkonem podle slov trenéra Miloslava Macela zklamaly. „Spokojený určitě nejsem. Poté, co jsme porazili Děčín jsem nečekal, že to v Jirkově projedeme. První poločas byl z naší strany špatný, vysloveně to bylo odchozené. Nebojovali jsme a neměli chuť hrát,“ zlobil se Miloslav Macel, kouč Pokratic.

Po změně stran se výkon jeho týmu zvedl, přesto nevybojoval ani bod. „Druhý poločas byl z naší strany lepší. Když už jsme to dali na 2:2 a chtěli to otočit, přišla zbytečná penalta, kterou domácí proměnili. A dvě minuty poté jsme si dali vlastní gól. Mrzí mě, že jsme tak trochu znehodnotili výkon, který jsme podali proti Děčínu. Vypadlo nám pár lidí ze základní sestavy. O to více mě mrzí, že hráči, co nastoupili z lavičky, se o to více neporvali,“ zakroutil hlavou.

Pokratice v poslední době sehrávají, co se týče výsledků, hodně vyrovnané zápasy. „Soutěž je hodně vyrovnaná. My jsme jako Jánošíci. Bohatým bereme a chudým dáváme. Vždyť jsme prohráli v Roudnici nebo doma se Strupčicemi. Kdybychom takové zápasy zvládli, byli bychom v pohodě na druhém místě. Ale ztrácí o ostatní týmy. Teď máme doma Mojžíř, tedy soupeře, kterého vůbec nesmíme podcenit,“ dodal Macel.

Roudnice nad Labem ve Šluknově dvakrát dokázala dotáhnout domácí náskok. Na branku Dobeše z 73. minuty už ale odpověď nenašla, prohrála 2:3 a stále nemá, co se týče záchrany v soutěži, úplný klid.

„Nebyli jsme horší. A mrzí mě i ta červená na konci. Když ji dostal Dobiáš, tak už měli do půlky dohrát domácí Holešovský i Didi. Když sudí nastavil tak volný metr, nemůže vylučovat za maximálně žlutý faul. Teď musíme získat doma tři body, pak něco zkusit v Děčíně a udolat Jirkov. Situace na konci se komplikuje i tím, že v divizi nesbírá body Štětí. Chceme udržet minimálně čtvrté místo od konce. Snad se nám vrátí marodi Šeba, Bláža a Doležal a potřebnou výhru s Bílinou urveme,“ řekl pro klubový web Roudnice Daniel Mück, trenér A týmu.