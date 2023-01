Čtvrtý celek přeboru po podzimu trénovat nepřestal. "Každý týden jsme chodili na fotbálek do Modlan nebo Krupky. Máme sjednané i přátelské zápasy proti Srbicím, Pokraticím a další soupeře řešíme. Zvažujeme i krátký pobyt na konci v Roudnici nad Labem, kde by se potrénovalo a také jedno utkání mohlo hrát, ale to je nyní ve fázi jednání a dořešeno to není," uvedl hrající kouč, jehož tým zahájí jarní část sezony v polovině března domácím duelem s nováčkem soutěže FK Český Lev Neštěmice.

Velké rošády v kádru nejsou v plánu. "Řešili jsme jen post stopera, získali jsme 27letého Martin Dolejšího z TJ Sokol Suché, neboť Jan Franc naznačil, že bude asi chodit spíše pouze za béčko. Jinak máme hráčů dost. Koukáme do řad dorostenců. Od dětí si hráče chceme vychovat, na mládež, které máme spoustu, hodně klademe důraz a myslím, že tu máme tři čtyři kluky, kteří by mohli za rok krajský přebor s přehledem hrát."

V klubu jsou s podzimem spokojeni. "Určitě ano. A chceme na první polovinu sezony navázat i na jaře. Ještě si sedneme s předsedou klubu Martinem Hrdličkou, zda budeme hrát se stejnou sestavou jako na podzim a budeme bojovat o třetí čtvrté místo, nebo zda dostane větší prostor pro nás již zmiňované důležité mládí, které třeba nebude mít výsledky až takové. Já osobně bych byl asi raději pro variantu B, protože je v podstatě jedno, jestli jste třetí nebo sedmí… A ti kluci by se vyhráli."

Doležal vidí krajský přebor jako kvalitní a vyrovnanou soutěž. "Kluby nahoře mezi sebou mají jen malé rozestupy. Mluvil jsem s Emilem Rilkem, jestli by o postup měla zájem Brná, nevím, jak jsou na tom Srbice nebo Kadaň. Ale přebor má dobrou úroveň, každý může porazit každého a například i třeba takový Žatec má kvalitní mužstvo. Podle mě je to hodně o tréninku a přípravě. Viděli jsme to sami na sobě. Dřív jsme trénovali jen na pohodu, poslední dobou ale máme opravdu tréninky hodinu a půl a hned je to na výkonech i výsledcích znát."