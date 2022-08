Místo tréninku hráči Brné neváhali popadnout hrábě a zničenému hřišti dávali první pomoc. „Začali na tom dělat všichni, včetně Emila Rilkeho, našeho trenéra, který hrál v minulosti Ligu mistrů; svépomocí se snažíme udělat co nejvíc práce. Moc by nám ale pomohlo, kdyby nám pomocnou ruku podalo město; areál máme v pronájmu, patří městskému obvodu Střekov.”

V příštím kole hraje Brná v Modlanech, poté má doma hostit Lovosice. „S nimi určitě hrát ve svém nebudeme. A asi ani další domácí zápasy si doma nezahrajeme. Potrvá totiž dlouho, než se rozoraná tráva vzchopí. S Lovosicemi budeme hrát 3. září od 17 hodin na Střekově," přibližuje Martin Vrtiška.

Sedm gólů? Navrátilci řádili a Trmice vykročily za postupem

V prvním kole Brná nedala šanci Litoměřicku, na hřišti dominovala. „Litoměřicko má mladý a běhavý mančaft, byl to pro nás náročný soupeř. Ale my jsme hráli výborně. Dávali jsme góly, spoustu dalších šancí jsme ještě spálili. Kdyby každá šance skončila gólem, mohli jsme vyhrát tak 10:3,” hodnotí Martin Vrtiška průběh duelu, který tým trenéra Rilkeho vyhrál 4:2. „Fanoušci byli spokojeni, bylo se na co dívat. Zápas se vydařil i našim posilám Kolářovi a Suchému z Krupky, měli jsme velkou radost. Teď nám ji ale zkazili divočáci.”

Město Ústí nad Labem divočáci trápí už dlouhou dobu, začátkem srpna byly instalovány klece, které jsou určeny na jejich odchyt. Za první tři měsíce bylo do klecí lapeno 28 divokých prasat. Od dubna do srpna ale bylo šest nastražených klecí mimo provoz kvůli agresivním bachyním, které vyvádějí svá mláďata.

V roce 2021 myslivci zastřelili v Ústí nad Labem více než 1 400 divočáků. V krajském městě jsou přemnožení, čas od času je lze spatřit i v obytných čtvrtích. Bohumír Freiberg, šéf severočeských myslivců, má na škodnou recept: „Ideální je kari síť nebo zeď. „Kari síť divočáci nepřekonají,” tvrdí.