„U nás je to podobné jako v áčku, poskytujeme nevyužitým hráčům zápasovou vytíženost, oni na oplátku pomáhají nám. Samozřejmě ne vždy to vyšlo úplně ideálně, ale snažíme se si maximálně vyjít vstříc a já jsem s touto spoluprací spokojený,“ dodal. Roudnické béčko už za sebou mělo i dohrávku s Liběšicemi, kterou zvládlo 7:0.

Spokojenost po zimní přípravě panuje také v Křešicích. Trenér Jakub Rusý přivítal v kádru šestého týmu tabulky dva nové mladé hráče, loučit se naopak nemusel s nikým, což každý trenér vždy uvítá. „Jedná se o kluky 20 a 22 let z Ukrajiny. Důležité je, že chtějí hrát, oba jsou velice šikovní,“ pochvaloval si kouč.

Jeho tým zaznamenal v přípravě dvě výhry a tři porážky, což je podle křešického lodivoda v tomto období sezóny slušná bilance. „Dalo nám to to, co mělo, a co jsme si od toho slibovali. Příprava celkově byla dobrá, řekl bych, že nám o hodně narostl fyzický fond,“ neskrýval nadšení z jedné z předností. „Teď už nezbývá, než to potvrdit během jarních zápasů,“ uzavřel.

V Českých Kopistech proběhla hlavní rošáda už v létě, kdy opustil trenérské křeslo Václav Kutzler a místo něj nakonec během podzimu naskočil Jiří Paul. Sympatický celek je po podzimu jedenáctý. „Nechceme ani postoupit, ale ani sestoupit, rádi bychom tak hráli ten zlatý klidný střed,“ řekl s úsměvem sekretář klubu Václav Kučera.

Ten také potvrdil, že krom návratu Petra Podaného, jenž strávil podzim v Travčicích, neproběhly žádné změny v kádru. „Kluci přes zimu trénovali, běhali, odehráli tři přáteláky se střídavými výsledky. Docházka může být vždycky lepší, ale víte jak to je. Hrajeme to zadarmo, děláme to při práci, takže jsme spokojení,“ uzavřel Kučera.

Jedním z černých koňů I. B třídy mohou být Bohušovice nad Ohří. Soubor trenéra Romana Láchy totiž bojuje s velice úzkým kádrem, který přes zimu ještě oslabil o odchod kapitána Luboše Kyzlíka do Pokratic, i tak se ale drží na vynikající čtvrté příčce!

„Docházka je fantastická, 90% hráčů! Jenže z deseti lidí, které máme k dispozici,“ glosoval Lácha trefně bohušovické podmínky. „Někteří kluci se odstěhovali, jiné skončili kvůli práci. Samozřejmě jsme oslovili nové kluky, nepamatuji si už ani počet, ale jde to ztuha. Snažíme se, snad to dopadne tak, aby nás alespoň těch třináct, čtrnáct bylo. Cílem je udržet kádr zdravý, bez karet, a co nejvýš, abychom nemuseli po revoluci do okresu.

Fotbalové Liběšice jsou na tom po podzimu ještě hůř, než bývalý otloukánek ze Střekova. Trenér Marek Čermák se ale nebojí nazývat věci pravými jmény. „Je zkrátka na čase udělat přerod, to už se s námi táhne několik let. Nejdřív nám odešli Pražáci, generačně pak i místní kluci. Chtěli jsme ale zachovat lokálnost, takže teď máme na soupisce 20 lidí, což má málokdo, a hrajeme to stabilně se třemi dorostenci, třemi až šesti kluky z béčka, a pak, podle šichet a zranění, je zbytek bývalé áčko,“ pravil zcela upřímně liběšický kouč.

„Pustili jsme tedy Tomáše Mikinu do Štětí, je to logické, ten kluk si tu odpracoval svoje a ukázal, že kvalitu na to má. Na I. B třídu to asi nebude, na druhou stranu pokud dojde ke zmiňované revoluci, bude hrát okresní přebor kde kdo,“ nedělá si ze sestupu hlavu. „Nálada v klubu je dobrá, máme roky po sobě nejlepší žáky na okrese, pracujeme tedy s mládeží tak, abychom z jejích řad jednou zase mohli doplnit áčko,“ objasnil na závěr smělé plány do budoucna.