„Každý z hráčů by se měl fanouškům omluvit,“ nezastíral obrovské zklamání roudnický trenér Pavel Hoznédl po ostudném domácím výprasku v derby od Lovosic 1:6. Roudnice se před stovkou diváků dostala do vedení už po dvou minutách hry, kdy gólmana Loubala překonal Slavíček. Jenže to bylo z domácí strany všechno.

Takhle to vypadalo v Roudnici při Zaměstnanecké lize Deníku. | Video: Deník/Daniel Brzák

Pak už se hrálo podle not hostů, kterým stačily pouhé dvě minuty na srovnání a do poločasu lovosický kanonýr Antonín Marčaník přidal další dvě trefy. Ten samý hráč zkompletoval hattrick pět minut před koncem a se šesti trefami ve třech duelech nové sezony vede tabulku střelců, kde úřadoval už v minulém ročníku.

Zdroj: Youtube

„Dělali jsme hloupé, naivní, zkrátka dětské chyby. Musíme se omluvit všem fanouškům, kteří nám přišli fandit. A omluvu si zaslouží od prvního do posledního hráče, kteří nastoupili na plac,“ vydechl kouč Hoznédl. Ani jeho lovosický protějšek Antonín Marčaník starší takový průběh a konec nečekal. „Je to moje několikáté derby a nepamatuji si, kdy jsme vyhráli takovým rozdílem. Ovšem nepřeceňujeme to, teď to zkrátka vyšlo.“

Co stálo za domácím kolapsem? „Třikrát se nám opakuje jedna situace a my se z toho nepoučíme. Lovosice hrály účelně, jednoduše, což se jim vyplatilo. My jim jen můžeme pogratulovat k výhře. Podobný výkon už od nás nechci vidět,“ zdvihl varovně prst Pavel Hoznédl.

Zdroj: Youtube

„Věděli jsme, že Roudnice bude hrát vysoko, což jsme kvitovali. Máme rychlé kluky, takže jsem tak trochu očekával, že si vytvoříme hodně šancí. A to se také potvrdilo. Vyhráli jsme zaslouženě. Je pravda, že nám v té druhé minutě zatrnulo, ale nakonec jsme to zvládli. Roudnice hrála sice více na míči, ale nedostávala se do nás,“ těšilo lovosického trenéra.

Václav Veverka, Ladislav Pokorný