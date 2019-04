Zápas, kterému nechybělo snad nic. Devět branek, emoce, prostě derby. Takové bylo 17. kolo I. A třídy mezi Bohušovicemi a Křešicemi.

Domácí vedli po osmnácti minutách už 3:0 a hostující kouč neváhal ihned hromadně sáhnout do sestavy. Naráz vystřídal čtyři hráče a začala křešická stíhací jízda. Hosté stáhli na 2:3, pokaždé po kontaktním gólu ale Bohušovičtí znovu udeřili a nakonec udrželi jednobrankové vedení až do závěrečného hvizdu.

„Já do Bohušovic už léta nejezdím, protože se tyto kluby dříve nemusely,“ řekl předseda Křešic Stanislav Chládek, pro nějž zůstává derby s Bohušovicemi stále pikantním soubojem. „Co mám ale zprávy, tak se nám hrubě nepovedl úvod, za což si můžeme sami,“ uznal. „Na konci to prý bylo i dost vyhecované,“ dokreslil atmosféru třaskavého souboje.

„Za stavu 3:0 by mělo být rozhodnuto, bohužel my jsme polevili a pustili soupeře zpět do zápasu,“ kroutil hlavou nechápavě kouč Bohušovic Jan Gaube. „Soupeř snížil na 2:3 a pak to bylo nahoru dolů. Divákům se to asi muselo líbit, byl to hezký zápas, spousta branek,“ připustil, ačkoliv bylo znát, že trenéři takovému hurá fotbalu zrovna neholdují.

„Myslím, že oba celky přispěly svým výkonem ke kvalitní podívané. Po zápase se jim také dostalo slov chvály,“ dodal. Bohušovice tak stáhly svého soupeře na rozdíl jediného bodu a drží se na osmé příčce, Křešice jsou šesté.

TOHLE NENÍ LÍDR

Naprosto tragický výkon předvedli na Střekově fotbalisté Roudnice. „Bylo to absolutně nevydařené utkání, hlavně první poločas byl tragický,“ mrzelo trenéra Roudnice Jiřího Šmidrkala.

Hra jeho celku byla plná nepřesností, góly domácí dostali doslova na zlatém podnose. Už v poločase vedl Střekov 2:0, když už se povedlo roudnickým srovnat na 2:2, udeřili Střekovští v poslední dvouminutovce znovu. Nejprve si připsal první seniorskou branku Tran, v závěru pečetil po další hrubce obrany tři body pro domácí Dvořák.

„První půle mohla být klidně 5:2 pro domácí. Když už pracně srovnáme, přijdou další hrubky a soupeř rozhodne zápas,“ pokrčil Šmidrkal bezmocně rameny.

Jeho celek tak přišel o vedoucí postavení v tabulce a propadl se až na třetí příčku. „Takhle špatně jsme ještě nehráli. Bylo to odchozené, není nikdo, koho bych za tento zápas mohl pochválit,“ postěžoval si, ačkoliv Neuman se zasloužil o obě roudnické branky. „Když to řeknu v nadsázce, tak nejlepší byl od nás řidič autobusu,“ uzavřel zklamaně. Šanci na reparát má jeho tým v neděli, hostí předposlední Rumburk.

Fotbal, I. A třída, 17. kolo:

Střekov – Roudnice n. L. 4:2 (2:0).

Branky: Bednář, Růžička, Tran Arh Hoang, Dvořák – Neuman 2 (1 z PK). Rozhodčí: Materna. ŽK: 3:3. Diváci: 100.

Bohušovice – Křešice 5:4 (3:2).

Branky: Brůža 2, Matějka, Mikoláš, Udatný – Satran, Herold, Kruncl, Bader. Rozhodčí: Menšík. ŽK: 3:5. ČK: Faust (Křešice). Diváci: 150.