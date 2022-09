„Před výbornou návštěvou jsme byli rychlejší a pohyblivější. Zkušenější hosté ale více drželi míč. Do poločasu jsme ale dali tři góly, brankář Plaček navíc chytil penaltu. Po změně stran to hosté nezabalili a snížili. Čekal se dramatický závěr, ale náskok jsme uhájili. Nakonec jsme měli více šancí a zaslouženě vyhráli. Vstup do soutěže se nám vydařil,“ pochvaloval si Miroslav Tyl, vedoucí děčínského Junioru.

První vítězství po sestupu z krajského přeboru má v kapse Modrá, která doma udolala 3:1 nebezpečné Dobroměřice. „První poločas byl podle našich představ, ale v tom druhém nám prostě docházel kyslík. Bylo znát, že už chytal Matějka, který nás podržel. Dobroměřice pak snížily a tlačily nás, ale naštěstí jsme to udrželi. Je vidět, že náš tým je prostě nesehraný. Stále pracujeme na doplnění kádru,“ vysvětlil Ladislav Michalec, vedoucí Modré.

Obr mezi obry Balvín je in. Svéráz z Ústí zve na domácí EuroBasket

S těžkou porážkou 2:7 se vrátil Rumburk ze hřiště Bíliny. „Krutý výsledek, za který si ale můžeme sami. Chybovali jsme, domácí to trestali. My jsme naopak nějaké šance zahodili, Bílina ale vyhrála zaslouženě. Stále ještě řešíme doplnění kádru,“ uvedl David Dvořák, předseda Rumburka.

Fotbalisté Šluknova remizovali i ve druhém kole. Na půdě Ervěnic ale zvládli pokutové kopy a po třech kolech tak mají tři body.

„Jako tradičně jsme tu nebyli spokojeni ani s výkonem rozhodčích, ale na to se nebudeme vymlouvat. Měli jsme využít více šancí. Bohužel domácím prý nefungovala kamera na povinné natáčení, tak video nebude. Hvězdou penaltového roztřelu byl brankář Janda, když čtyři penalty chytil a tu svou proměnil. Celkově jsme ale byli lepší a měli jsme tady vyhrát,“ kroutil hlavou Ladislav Čurgali starší, asistent šluknovského trenéra.

Chomutov našel přemožitele ve Štětí. Liberecké béčko pořád válí

Zklamání zatím zažívá Mojžíř, který nezvládl ani druhé utkání v sezóně. V domácí premiéře podlehl Proboštovu 4:7. „První domácí utkání se nám bohužel nepovedlo. Sice nás čekal těžký soupeř, který se netají postupovými ambicemi, ale i tak jsme to chtěli zvládnout lépe. Hostům jsme to bohužel až moc ulehčili, protože góly jsme dostávali po našich individuálních chybách, a když to hodně zlehčím, stačili na nás dva hráči soupeře. Musíme se z toho oklepat a další utkání zvládnout za 3 body,“ byl celkem stručný trenér Mojžíře Michal Kubec.

STOPROCENTNÍ LÍDŘI

Naopak stoprocentní zatím zůstávají dva celky z Litoměřicka. Nováček z Pokratic zatím navazuje na loňskou krasojízdu z I. B třídy, ve 2. kole otočil duel ve Spořicích, odkud si odvezl výhru 3:1, ačkoliv v poločase prohrával. „Vítězství je to velmi cenné, zápas nabídl dva různé poločasy. V tom prvním byli lepší domácí, po pauze to ale bylo jasně v naší režii, soupeř postupně odpadal,“ řekl trenér Pokratic Antonín Marčaník starší.

Daří se také Roudnici, která vyhrála v Klášterci 5:3. Čtyřmi brankami se pod výhru podepsal záložník David Mrázek. „Před prvním gólem zatáhl Adam Brůža míč po lajně a přihrál mi na penaltu. U toho druhého se Patrik Možný dostal za obranu, když vybíhal z půlky, já šel s ním, zakřižoval ho a dostal přihrávku pod sebe. Třetí branku jsem přidal z vápna, když jsem obstřelil gólmana na zadní tyč po zemi. No a ten čtvrtý? Šel jsem sám, před gólmanem si to špičkou píchnul a dal do prázdné,“ popsal svůj koncert roudnický hrdina.

„Za výhru musím kluky pochválit. Byla určitě zasloužená. Některé pasáže už se blížily tomu, co bychom chtěli na hřišti vidět, hlavně v repressinku, tlaku na míč ihned po ztrátě a ve fyzickém způsobu hry,“ pochvaloval si kouč vítězů Pavel Hoznédl. „Ovšem najdou se i negativa. První určitě neproměňování vyložených šancí, těch jsme měli na tři zápasy. Za druhé bránění standardních situací, z těch jsme dostali dvě branky. A nedůraz u vlastní šestnáctky. Víme, na čem máme pracovat. Teď nás budou čekat zajímaví a těžcí soupeři,“ zdvihl ovšem také varovný prst Hoznédl.