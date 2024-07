Fotbalový klub v Roudnici zažil z pohledu seniorských týmů hodně mizernou sezonu. Áčko bojovalo v I.A třídě o záchranu, nakonec skončilo třinácté. Během jarní části rezignoval trenér Pavel Hoznédl, kterého vystřídal právě Lukáš Mück. Rezervní celek dokonce sestoupil do okresního přeboru.

Jakub Pekař se vrací na lavičku SK Roudnice po téměř třech letech. Naposledy totiž vedl tým v roce 2021. Po duelu duelu 10. kola I. A třídy v Bílině (1:0) však na lavičce SK Roudnice na vlastní žádost skončil.

„Musím přiznat, že moje první reakce na nabídku od vedení Roudnice nebyla úplně pozitivní. Nechal jsem si čas na rozmyšlenou a po zvážení všech pro a proti nakonec souhlasil,“ řekl Pekař v rozhovoru pro klubový web SK Roudnice nad Labem.

S přípravou se začalo v úterý 9. července. „Příprava bude trvat zhruba měsíc. Trénovat budeme třikrát týdně. Díky vedoucímu Davidu Kindlovi máme domluvená i nějaká přípravná utkání (doma 20. 7. Kralupy n. V, venku 27. 7. Baník Most-Souš B a generálka doma s Kladnem B - pozn. aut.), takže vše proběhne standardně,“ pokračoval Pekař.

Prvního volnějšího tréninku se zúčastnila dvacítka hráčů, mezi kterými byli i někteří dorostenci FF VOŠ a SOŠ Roudnice.

Je jasné, že roudnický fotbal by se v další sezoně rád viděl na úplně jiných příčkách.„ Chceme zlepšovat nejen naše mladé hráče. To je náš hlavní cíl. Jsem rád, že v tom jsme s vedením za jedno. Chceme hrát zajímavý a rychlý fotbal tak, aby bavil diváky i nás. Samozřejmě chceme patřit k lepším týmům v tabulce, ale nějaká velkohubá prohlášení ode mě teď nečekejte. Chceme se fotbalem hlavně bavit. Cíle? Na to je brzy, musíme si počkat, jak bude tým vypadat na hřišti. Většinu kluků znám, fotbal hrát umí," dodal Pekař.

Ve středu 17. července sehrála Roudnice domácí přátelský zápas proti Štětí. Divizní soupeř nakonec vyhrál 3:1.

Zdroj: Ladislav Pokorný/skroudnice.cz