První poločas derby patřil Roudnici, jenže ta nedokázala využít žádnou ze svých šancí. Po přestávce tak přišly dva slepené tresty z kopaček domácích hráčů, ti přidali v závěrečné čtvrthodince i třetí pojistku. Za hosty korigoval až v závěru Krása.

„V první půli jsme měli celkem nadějné příležitosti, bohužel jsme je neproměnili. Nedali jsme ani další šance po změně stran a soupeř nás po školáckých chybách ztrestal,“ mrzelo trenéra Roudnice Jiřího Šmidrkala. „Po třetím gólu domácích bylo hotovo. Měli velice rychlý přechod do útoku, zatímco my se na gól strašně nadřeme, nepadá nám to tam,“ litoval. „Oproti předchozím zápasům byl výkon lepší, ale srážíme se vlastními chybami, „dodal na závěr hodnocení.

To jeho protějšek Jan Gaube mohl být o poznání spokojenější. „Chtěli jsme si hlavně pohlídat Kalu, což se podařilo. Hosté byli v první půlhodině lepší, ale nám zachytal gólman a pak jsme se začali prosazovat,“ popsal recept na úspěch. „Chtěl jsem, aby kluci hráli spíš zezadu. Roudnice to docela brzy otevřela a my chodili do nebezpečných brejků,“ zhodnotil průběh utkání.

„Měli jsme menší problémy se sestavou, takže jsem měl ze zápasu trošku obavy. Chyběli nám hlavně defenzivní hráči, ale naštěstí se nám povedlo je nahradit. Za mě dnes naprostá spokojenost a myslím, že se ten fotbal divákům mohl líbit.“

Ztratily i Křešice, které dostaly na hřišti vedoucího Oldřichova bůra. Domácí vedli už po deseti minutách 2:0, za další čtvrthodinu přidali i třetí gól. Ačkoliv do půle snížil Satran, domácí si po přestávce dvěma dalšími góly pojistily pohodovou výhru 5:1. Křešičtí jsou desátí, Bohušovice osmé. Třetí Roudnici už se čelo tabulky vzdálilo na šest bodů.

Fotbal, I. A třída, 19. kolo:

Slavoj Bohušovice nad Ohří - SK Roudnice nad Labem 3:1 (0:0)

Branky: 54. Brůža, 59. Drahoňovský, 73. Ortbauer - 90. Krása.

Rozhodčí: Cvachoušek. ŽK: 2:2. Diváci: 120.

Slavoj Bohušovice nad Ohří: Peška - Šulc, Suchánek, Matějka, Mecl - Drahoňovský (60. Ortbauer), Fiala, Gaube (89. Šplíchal), Kyzlík (76. Koblížek), Dalešický (66. Matuška) - Brůža.

SK Roudnice nad Labem: Sailer - Trejbal, Kühn, Matoušek (68. Krása), Matuszewski - Aubrecht, Blažek, Dobiáš, Hála (58. Slavíček) - Neuman (83. Hrebinka), Kala (87. Doležal).



Oldřichov - Křešice 5:1 (3:1)

Branky: 2. a 25. Zícha, 11. a 60. Sedláček, 82. Kočí - 36. Satran

Rozhodčí: Maleček. ŽK: 5:0. Diváci: 50.