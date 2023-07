„Je vidět, že vedení prostě šláplo vedle. Vypadá to, že se všechno vrátí k normálu,“ dodal Pokorný.

V Roudnici „španělskou cestu" nechceme! Vadí Mulačův nízký morální kredit

„Já bych se k tomu nechtěl moc vyjadřovat. Ve čtvrtek 20. července bude schůzka výkonného výboru. Pak opět spustíme stránky a vydáme prohlášení. Proč jsme stránky nechali zablokovat? Protože se tam objevovaly lživé informace. Takže teď nikdo nebude nic vydávat. S velkou pravděpodobností to vypadá, že se všechno vrátí do starých kolejí,“ řekl Václav Vohánka, předseda Roudnice nad Labem.

Jak Deník na konci června informoval, tak právě Martin Mulač přišel do Roudnice s novým sportovním konceptem, když chtěl jít španělskou cestou. Na konci května na valné hromadě klubu odstoupil tehdejší výkonný výbor, načež bylo zvoleno nové klubové vedení.

Narazil ale na velký odpor, v čele s Matějem Lačným, trenérem ženského úseku v Roudnici. Tomu vadilo jednání ze strany Mulače, ale také fakt, že chtěl překopat připravenou letní přípravu.

„My, co Mulače a jeho bratra Roberta známe, jsme dávno věděli, že tohle nechceme,“ řekl jasně Lačný na začátku července.

Mulač objasňuje španělskou cestu: Fotbal tím v Roudnici teprve začíná

„Pan Mulač se v regionu dlouhodobě pohybuje, je tu známý. Jeho morální kredit je hrozně nízký. Byl ve společnosti, která prodávala hrnce důchodcům, poté figuroval v kauze IKEM, která vznikla před rokem. Zabývala se jí i televize. Pan Mulač měl sice rozkostičkovaný obličej, ale je naprosto jasné, že to byl on. Ani se tím netají; snaží se z toho vykroutit, že prý jen prodával, že nevěděl, kdo mu tam chodí. Ale to by asi měl tušit… Za nás prostě je jeho morální kredit takový, že nemůže říkat trenérům, co mají dělat, a učit děti fotbal,“ pokračoval Lačný.

Zdroj: se svolením Matěje Lačného

Tomu nejvíce vadila úroveň jednání. „Pokud by nám to bylo podáno tak, že se ti španělští trenéři budou nejprve zúčastňovat našich tréninků, sem tam nám dají nějakou radu, vzdělání, tak si řekneme, proč ne, že to není špatná cesta. Ale když k nám přijdou lidé s takovou minulostí, navíc se chovají arogantně, nepřipouští diskuzi, tak to je úplně něco jiného. Ta arogance je bezbřehá. Jen slyšíme, jak vše děláme špatně. Nejen my, ale celkově že se v Česku dělá fotbal špatně. To ja takové to „vy jste blbci, my to umíme nejlépe, buďte rádi, že tu může být a asistovat nám,“ kroutil hlavou.

Martin Mulač své cestě věřil, a vyjádřil se právě ke své minulosti, kterou mu připomínal právě Lačný.

„ Já nepotřebuji nikomu nic dokazovat. Věřím, že jsem odtrénoval víc dětí, než možná někteří trenéři tady dohromady. Každý den jsem na hřišti a věnujeme se tréninkům. Během výjezdů na Moravu jsme měli i čtyři tréninky denně. A že někdo řekne, že nemáme klub? Teď ho máme, a já věřím tomu, že ti, kdo jsou nyní v opozici, uvidí, že je to dobrá cesta,“ řekl Mulač v rozhovoru pro Deník na začátku července.

Z Roudnice během roku až do ligy. Beránek dokonce překonal Ljevakovićův rekord

Dokonce se i mluvilo o tom, že z Roudnice zmizí dospělý fotbal. Naštěstí se tak nestalo, oba seniorské týmy tento týden zahájily přípravu.

„Já bych to nechtěl moc komentovat. Po sezoně jsme si všichni chtěli od fotbalu odpočinout a vypustit ho z hlavy. Místo toho jsme toho poslední tři týdny měli plnou hlavu. Já jsem věřil, že tady dospělý fotbal neskončí. Vždy tady fotbal byl. Podobné věci se tady dějí opakovaně, ale vždy se to zase urovnalo,“ pravil Pavel Hoznédl, kouč A týmu Roudnice.