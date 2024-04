Muamer Mešić přišel do Čech ve svých 20 letech, v březnu 2017 začal svou tuzemskou…

Vaše kariéra je poměrně bohatá, na jaký tým vzpomínáte nejraději?

Asi na období v dorostu, kdy jsem hrál za roudnickou farmu. To bylo určitě jedno z nejlepších angažmá. Poté jsem šel do Brozan, kde jsem ale nastupoval spíš za béčko.

Od roku 2016 jste v Dušníkách. Proč jste si zvolil právě je?

Brozany posléze rušily béčko, já šel na chvíli do Litoměřic, ale přišlo období, kdy mě fotbal tolik nebavil a dokonce jsem si od něj dal na nějaký čas pauzu. Do Dušníků pak ale šlo hodně kluků, kteří se mnou dřív hráli v Brozanech, proto jsem se rozhodl k nim připojit.

Spousta soupeřů hovoří o tom, že Dušníky jsou opravdu dobrý a ambiciózní celek. Souhlasíte s tím?

Určitě. Za ty roky, co tu jsem, šlo všechno hrozně nahoru. Předseda klubu pan Honzajk to dělá výborně, máme tu i skvělou partu kluků, takže si rozhodně nemohu stěžovat.

V posledním kole jste nasázel čtyři branky. To je vaše běžná porce? Koukal jsem, že celkem máte 9 branek…

Moje běžná porce to určitě není, hraju střed zálohy, takže spíš ty šance klukům vytvářím, ale když mám chvíli prostoru kolem vápna, snažím se i střílet. Teď mi to tam zkrátka napadalo. Jeden gól byl opravdu hezký, dva byly takové šmudly a poslední byl sváteční hlavou (úsměv).

Přesto jste ale nejlepším střelcem týmu… Vnímáte to nějak?

Nevnímám. Když nějaký gól dám, samozřejmě z něj mám radost, ale důležitější pro mě je, že se daří týmu. Start do jara jsme neměli úplně dobrý, takže teď mě těší hlavně naše výhry.

Vzpomenete si na nějaký podobný zápas, ve kterém jste vstřelil třeba hattrick?

Mám dojem, že hattrick jsem dával právě v roce 2016 hned ve své premiéře za Dušníky.

A co taková sranda u vás v klubu stojí?

Nic, dřív se za hattrick platilo, ale přišlo nám to nefér, protože třeba obrana nebo brankář také neplatí čisté konto. Takže jsme se dohodli, že pokud dá někdo hattrick, platí za něj do kasy předseda.

Nevytýkal vám, že jste mu před Velikonoci odlehčil peněženku?

To vůbec ne! (smích) Nic neříkal, myslím, že byl také rád hlavně za tři body.