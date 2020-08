Výborný vstup do nového ročníku I. B třídy předvedli fotbalisté Českých Kopistů, kteří přejeli Union Děčín. Ve velkém stylu zvládly derby s Bohušovicemi i Křešice, Bezděkov otočil stav 0:4 v Chlumci.

„Já mohu jen pochválit své hráče, od nás to byl výborný výkon. Po celý zápas jsme byli lepší, už v první polovině jsme mohli dát tak čtyři nebo pět branek,“ hodnotil výhru 6:2 trenér Českých Kopist Václav Kutzler. Poločas byl ale 1:1, ještě patnáct minut před koncem svítilo na ukazateli skóre 2:2. „Měli tam šikovného Mudrycha, který nám dvakrát utekl a byly z toho dva jejich góly, jinak jsme je ale tlačili a v závěru je zlomili,“ liboval si Kutzler.

Čtyřmi brankami režíroval výhru Martin Císař. „Samozřejmě, že jsem rád za takový výkon. On a Petr Hýř jsou rozdíloví hráči, pro I. B třídu jsou, řekl bych, nadstandardní,“ chválil.

HURIKÁN FAUST JE ZPĚT

V Křešicích řádil pro změnu Marek Faust, jenž se vrátil po půlroční pauze zaviněné zlomeninou nohy. Bohušovicím však při výhře 5:2 nasázel hattrick, na čtvrtý gól nahrál, pátý padl z penalty po faulu na něj. Nad jeho výkonem se rozplýval i předseda Křešic Stanislav Chládek, který ale zůstával nohama na zemi.

„Bohušovice rozhodně nebyly o tolik horší. Spíš si myslím, že nás na začátku trochu podcenily. Odešli nám tři opory a tady na okrese se nic neututlá. Než se rozkoukaly, už prohrávaly a za stavu 4:0 už pak bylo po zápase,“ shrnul svůj pohled. „Musím ale říct, že nás, hlavně ve druhé půli, podržel brankář, protože i soupeř měl své šance. Ač tomu výsledek nenapovídá, bylo to vcelku vyrovnané utkání, jsem příjemně překvapen, jak jsme ho zvládli,“ dodal.

Parádní obrat předvedl v Chlumci Bezděkov. Když v 15. minutě prohrávali hosté 0:4, asi by na ně nikdo nevsadil. „Domácí měli asi šest šancí a dali z nich čtyři góly. Pak ale začali bránit výsledek, my si vytvořili tlak a do poločasu snížili na 2:4,“ popisoval vedoucí hostujícího celku Tomáš Martan. „Následně jsme i vyrovnali, ale trochu nám došly síly, protože jsme měli málo hráčů na střídání. Chlumci se však zranil brankář, mezi tři tyče musel hráč z pole a na nás se v nastaveném čase usmálo štěstí. Už jsme mysleli na penalty,“ culil se spokojeně. „Výhra po takovém obratu je samozřejmě ještě sladší,“ neskrýval nadšení.

Kromě Bohušovic nezavládlo nadšení ani v Pokraticích, které dostaly v Mojžíři na úvod bůra a po porážce 1:5 uzavírají po 1. kole tabulku. Naopak trio vítězů se drží díky skóre v elitní čtyřce.