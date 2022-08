Roudnice trénuje ve třiceti lidech, Pokratice posílil Nigerijec

Pomoci by k tomu měl i Jan Aubrecht, který přichází se zkušenostmi z I. A třídy v dresu Roudnice. „Ještě máme Matěje Řezníčka z Libochovic. Odehráli jsme už i první přátelák proti Kralupům, které postoupily do I. A třídy, a jsem opravdu spokojený. Bylo tam nasazení, hezký fotbal, zatím mám velice pozitivní dojmy.“

STÁLE VĚRNÍ ODCHOVANCŮM

Liběšice si v loňském ročníku vyzkoušely I. A třídu. I přesto, že se udržely, ale letos nastoupí o soutěž níž. „Zůstáváme věrní tomu, s čím jsme šli do jarní části. Chceme to hrát s našimi kluky a zapracovat dorostence, máme tam dva, kteří se jeví opravdu velice dobře,“ zopakoval trenér Marek Čermák. „Zrušili jsme béčko, takže kdo má chuť a zájem pokračovat, byl přesunutý do áčka. Máme ještě nového cizince, to je také dost šikovný mladík, jinak u nás moc změn není,“ dodal.

Přípravu začali Liběšičtí 26.7., předtím plnili individuální plány. „Na trénink mi zatím chodí kolem 25 lidí, takže já jsem spokojený. Chceme hrát pro radost, v klidu a učit mladé.“