Sedmé kolo I. B třídy fotbalistů se povedlo Českým Kopistům a Bezděkovu. Oba celky z popředí tabulky zvládly své souboje vítězně. Naopak Pokratice ani Křešice neuspěly, Bohušovice mají duel s Unčínem odložený.

Fotbalisté Českých Kopistů ilustrační | Foto: SK Roudnice/Ladislav Pokorný

České Kopisty zvládly derby litoměřického okresu, v Pokraticích si vyšláply na domácí celek v poměru 4:0. „Nebylo to tak jednoznačné. Zápas byl hodně vyrovnaný, řekl bych, že rozhodla pětiminutovka v závěru poločasu, kdy jsme dali tři góly. To soupeře viditelně položilo, my už to pak kontrolovali a v závěru přidali pojistku,“ hodnotil kouč Českých Kopist Václav Kutzler. „Oproti poslednímu zápasu, který se nám příliš nepovedl, jsem viděl opět bojovnost a nasazení,“ hlásil spokojeně.