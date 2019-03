Litoměřicko hostilo Modlany, hostující Baník vstřelil v každé půli dva góly, domácí zásah Grunerta tak jen zmírnil celkové skóre na 1:4.

Druhé jarní zaváhání hlásí i Štětí, znovu s celkem ze dna tabulky. V Jílovém sice vedlo 1:0, jenže domácí otočili na 2:1 a po vyloučení Stejskala půl hodiny před koncem už Štětí na vyrovnání nezbyly síly.

ZÁPAS BLBEC

Lovosice sice vylepšily produktivitu, jak avizovaly, jenže kromě čtyř vstřelených branek také pětkrát inkasovaly a s Kadaní padly 4:5. Zlomovým momentem budiž 69. minuta a vyloučení Matěje Waltera za stavu 3:3. Hosté přesilovku využili a odskočili na dvě branky rozdílu, trefa Chládka minutu před koncem už na body nestačila.

"Pro nás to byl doslova zápas blbec," láteřil kouč Lovosic Roman Podrazil. "Do poločasu jsem musel kvůli zranění dvakrát střídat, soupeř do čeho kopl, z toho byl gól. Vyloučení navíc bylo dost nešťastné, sudí si neuvědomil, že Walter už má jednu žlutou kartu a udělil mu přísnou druhou," pokračoval rozladěně. "Bylo to samozřejmě spíš o našich chybách, protože góly jsme soupeři darovali po nevídaných hrubkách, ale nebyl to pro nás šťastný zápas. Kdyby se hrálo ještě teď, tak stejně nevyrovnáme a bůh ví, co bychom ještě natropili," hlesl na závěr.

FOTBAL, KRAJSKÝ PŘEBOR, 18. KOLO:

Lovosice – Kadaň 4:5 (3:2)

Branky: Espinosa 2 (1 z PK), Klug, Chládek – Karban 2, Čibenka 2, Kiliján. Rozhodčí: Suchánek. ŽK: 1:4. ČK: 63. Walter. Diváci: 120.



Jílové – Štětí 3:1 (1:1)

Branky: Pícha 2, Kolář – Belák. Rozhodčí: Oborník. ŽK: 7:3. ČK: 57. Stejskal. Diváci: 100.



Litoměřicko B – Modlany 1:4 (1:2)

Branky: Grunert – Dolejška 2, Blažek, Šedina. Rozhodčí: Dočekal. ŽK: 2:1. Diváci: 80.