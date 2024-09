Bláha šel do souboje na vlastní polovině, několik metrů od půlící čáry. Byl v něm první, nic nevymýšlel a míč plnou silou napálil směrem na branku. Neštěmický brankář Reischel s takovým pokusem vůbec nepočítal. Míč zapadl do branky, všichni na hřišti nevěřícně kroutili hlavou.

„Tohle jsem nikdy neviděl. A asi ani neuvidím. Bylo to minimálně 60 metrů od branky. Budu upřímný, byla to čistá náhoda. Honza chtěl ten míč prostě odkopnout. Co nejdál. Trefil to tak, jak to trefil. Po zápase jsme si dělali srandu, že to takhle trénujeme každý čtvrtek,“ zasmál se Jan Šenfeldr, trenér Lukavce.

„Všude jsme ten gól propagovali, založili si účet na Tik Toku, poslali to do televize. Mělo to menší odezvu, taková trefa si to zaslouží,“ usmál se.

Lukavec sebral druhou výhru v řadě. Dává tak zapomenout na dvě úvodní porážky (0:4, 2:6) z kraje sezony. „Kluci konečně začali bojovat za Lukavec. Hodně nás štvalo, že jsme lízali dno tabulky. Lidi se ptali, co se s námi děje. Kluky to probudilo. Minule jsme doma porazili Svádov 3:1, klidně to ale mohlo skončit 11:2. Předvedli jsme festival zahozených šancí,“ kroutil hlavou.

Momentka z utkání Lukavec - Sebuzín. | Video: DENÍK/Jaroslav Zeman

V Neštěmicích sice jeho družina vyhrála 3:0, na tři body se ale hodně nadřela. „Neštěmice mají kvalitní tým. Po dvaceti minutách jsem si říkal, že bod bude zlatý. Klíčové okamžiky přišly po změně stran. Do vedení nás po pěkné akci dostal Kuba Kolář. Vzápětí domácí kopali penaltu, brankář Tomáš Krátký jí zneškodnil. Deset minut před koncem se z přímého kopu krásně trefil Láďa Horký a pak přišla ta paráda od Honzy Bláhy,“ zhodnotil Šenfeldr poslední utkání.

„Sice nám chyběl Tomáš Engl, náš defenzivní pilíř, přesto musím pochválit naší obranu. Pracovala dobře,“ poznamenal.

V dalším kole narazí Lukavec na starého a známého soupeře. Doma hostí Úštěk, který má dobrou formu. „Hrajeme spolu už pátým rokem, jelikož jsme spolu hráti i okresní přebor. Máme vyrovnanou bilanci, nebude to lehké. Bude záležet na tom, jak se kdo vyspí. Věřím, že nás poslední dvě výhry nakopnou a budeme držet nějakou šňůru. Pak si konečně uděláme jakousi výkopnou. Prostě půjdeme na pivo a ještě více začleníme naše nové tváře,“ dodal dobře naladěný Jan Šenfeldr.