Projekt České televize Náš fotbal živě zainteresované fotbalisty a všechny, kteří mají s oběma kluby co do činění, doslova mobilizoval. Dlouhé dny před unikátní slavností byli všichni v pozoru. „V sobotu byla brigáda, všichni přiložili ruku k dílu, i manželky, děti,“ vylíčil Štolbův spoluhráč Petr Fránek.

V KADEŘNICTVÍ ASI MĚLI NAPILNO

„Byl jsem u kadeřníka v Barber shopu, chtěl jsem pořádně vypadat. Po celou dobu zápasu jsem pak přemýšlel, jestli je to na kameře dobrý. A hlavně abych nedostal hodně branek. Bohužel se to nepovedlo, ostuda,“ styděl se po skončení utkání, které skončilo hostovickou výhrou 6:1, brankář Slovanu Lukáš Pícha. „No jasně, říkal jsem si, že budu v televizi, tak musím vypadat trošku profesionálně, tak jsem se byl taky ostříhat,“ culil se Fránek. „Na začátku jsme byli nervózní, ale pak to z nás spadlo, už jsme na kamery nemysleli,“ dodal.

Zkušený pomezní sudí Viktor Říha služby kadeřnictví jako jeden z mála nevyužil. „Já to konzultoval s manželkou. Řekla, že dobrý, že s tím nemám nic dělat, tak jsem ji poslechl,“ zářily mu oči. I on si náramně užil výjimečný „špíl“.

Ujít si ho nenechala spousta osobností z Ústecka, kromě primátora krajského města Petra Nedvědického byli v Hostovicích například významný fotbalový funkcionář FK Ústí Petr Heidenreich, fotbalista Army Michal Bílek nebo boxer Lukáš Konečný. A společně s nimi takřka tisícovka fotbalových fanoušků, na I. B třídu unikátní návštěva.

V hledišti byli víc slyšet chabařovičtí fandové, po závěrečném hvizdu 78letého sudího Topinky ale slavili příznivci Hostovic. A pochopitelně si samotní hráči, vysoké vítězství totiž nečekali. „My dávali málo gólů. Ani jsme si nenacvičovali žádný oslavy gólů, nechtěli jsme to zakřiknout. Ale povedlo se nám to parádně, ještě se na to kouknem znovu v telce a rozebereme to. Hlavně to ale pořádně oslavíme, máme koupené sudy piva, nepůjde se spát!“ velel Štolba.

KŘIVÉ HŘIŠTĚ BYLO HLAVNÍ ATRAKCÍ

Česká televize si Hostovice vybrala pro přímý televizní přenos především kvůli křivému hřišti, které se svažuje od jedné brance ke druhé, sklon je patrný na první pohled. „My jsme na to naše hřiště pyšný, nechceme nic měnit, navíc by to bylo drahý,“ vykládal letitý fanoušek Hostovic Petr. Gólman Chabařovic Pícha nad kuriozitou ohrnoval nos. „Abych byl upřímný, tak je to strašný. Když jsem v brance dole a vykopávám, to to je znát; hráčům se na něm špatně běhá. Navíc tráva byla neposekaná. Pro domácí je to určitě výhoda, protože se vždy snaží první poločas hrát z kopce. Teď to taky tak udělali, taktika jim vyšla.“

HOSTOVICÍM VYŠLA JEJICH TAKTIKA

Jeho slova Štolba potvrdil. „Je to tak, chceme hrát první půli dolů, vytvořit si náskok a ve druhý půli to nějak zvládnout fyzicky, hrát na protiútoky. Když hrajete z kopce, tak ten tlak máte. Ale na konci zápasu už to pak zpátky bolí. Na druhou stranu si myslím, že tu můžeme s každým vyhrát i prohrát, záleží na tom, jak se s tím křivým hřištěm soupeři poperou.“

Podívejte se, jaká byla v Hostovicích atmosféra a jak mohutně se slavilo vítězství v kabině domácích:

Zdroj: Deník/František Bílek

Po prvním poločase Hostovice vedly 2:0, výhodu hry z kopce dokázaly využít. Dařilo se jim ale i po obrátce. „O přestávce jsme si v kabině říkali, že to pro domácí bude těžké, protože využijeme Csaplárovy pasti, ale úplně jsme odpadli. Měli jsme jen prvních deset minut v prvním poločase. Mohli jsme tam dát gól, ale brankář Hostovic nám šanci parádně chytil. A pak už jsme se vezli, i když v poli to po většinu utkání bylo opticky vyrovnaný,“ přemýšlel Lukáš Pícha.

„Trošku jsme to zpřeházeli, chtěli jsme hrát z kopce útočněji, dát nějaký góly. Ale dělali jsme individuální chyby, na tom terénu nám to odskakovalo, nemohli jsme hrát po zemi,“ mrzelo chabařovického Lukáše Krále. „Od nás to byl parádní výkon!“ těšilo Fránka. „Nečekali jsme, že se nám povede takhle vyhrát. Paradoxně ta hra nebyla nejlepší. Jsem šťastnej i za kluky. Nejen za výhru, ale i za celou povedenou akci,“ uzavřel trenér vítězů Roman Löffler