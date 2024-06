Pokratice (bílá) doma remizovaly s Juniorem Děčín 3:3. Druhý bod pak získaly v penaltách. | Video: DENÍK/Jaroslav Zeman

Pane trenére, jak hodnotíte poslední sezonu, ve který jste skončili na čtvrtém místě?

Hodnotím to velice pozitivně, jsme spokojení. Byly tam výsledkové výkyvy. Ale když jsem tým přebíral, tak na tom nebyl vůbec dobře. Tým se pak ale semkl, podzim byl z říše snů.

Na jaře to ale začalo výsledkově skřípat…

To je pravda. Pozitivní je, že kromě zápasů s Dobroměřicemi jsme měli s ostatními celky z vršku tabulky kladnou bilanci. Bílinu jsme třeba doma porazili 5:1, tam jsme prohráli 2:3 za hodně podivných okolností. Když už nám pak ta první trojka utekla, chtěli jsme alespoň uhájit před Šluknovem čtvrté místo. Na postup jsme netlačili, nakonec k němu nebylo daleko.

Vypadá to, že jste opravdu nadšený z toho, jak to všechno dopadlo, viďte?

Musím klukům na hřišti poděkovat za celou sezonu, dělali nám opravdu radost. Třeba poslední kolo, kdy jsme doma přejeli 8:0 Lovosice. To byl krásný fotbal. Ten poslední ročník byl pro klub opravdu úspěšný.

Bude se nějak měnit váš hráčský kádr?

My samozřejmě chceme posílit, jelikož bychom rádi hráli na špičce tabulky. Něco máme rozjednané. Navíc někteří kluci, kteří patřili v posledním roce do kádru A týmu nám oznámili, že by radši hráli za rezervu. Ve volném přestupním termínu jsme nikoho neudělali, naopak odešel Luboš Kyzlík do Brňan. Ale znovu opakuji, chceme posílit.

Jistě už máte plán letní přípravy. Jak bude vypadat?

Aktuálně prochází naše hřiště rozsáhlou regenerací, takže bychom měli začít 10. července. Předtím to bude volné, kluci můžou zajít do posilovny nebo se jít zaplavat. Příprava bude krátká, budeme tam mít dva přátelské zápasy.

Z prvních pěti týmů tabulky jste v I.A třídě zůstali pouze vy. Nabízí se vás pasovat do další sezony na pozici největšího favorita.

Uvidíme, co ukážou nové týmy. Odešly opravdu kvalitní týmy. Dobroměřice a Děčín to prokazovaly celou sezonu. Oba si to stoprocentně zasloužily. Bílina? Tady můžu jenom říct, že jsme rádi, že je pryč. V soutěži už také není Šluknov. Uvidíme, co ukážou nováčci. Klášterec tu I.B třídu zvládl suverénně, tam bude síla. Navíc je do dálka. Jsme rádi, že postoupily Bohušovice, tam máme jistě vazby. To bude derby, na které se těšíme.

Budou Pokratice v nové sezoně mířit za postupem?

Aktuálně jednáme o posilách. Uvidíme, co všechno se podaří a podle toho se budou odvíjet naše ambice. Určitě nechceme hrát prostředek I.A třídy. Pokud se přivedou posily, nebudeme se bránit útoku na postup. Musíme se poučit z jarní části, která byla slabší. Nesmíme ale zapomenout na fakt, že v soutěži jsou stále kvalitní týmy. Napadají mě Dušníky nebo Spořice. Byli jsme jako Jánošíci, bohatým jsme brali a chudým dávali. Vemte si, že s Mojžířem, který spadl, jsme ztratili čtyři body.