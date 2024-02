„Do druhé poloviny půjdeme se stejným kádrem, s jakým jsme začínali v létě. A i další věci u nás zůstávají při starém. Máme to tak zajeté, tak proč to měnit,“ krčí rameny kouč, který nerad nahlas vykřikuje postupové ambice. Na dotaz ohledně postupu proto odpoví stejně lakonicky, jako před sezónou. „Pořád platí, že chceme hrát co nejvýš to půjde. Že chceme soutěž vyhrát jste řekl vy,“ uculí se.

Své ovečky cepuje už od poloviny ledna, možná i proto Bohušovice v přípravě neprohrály. 5:2 Černiv, 13:0 Travčice, 4:4 Střekov, 3:3 Všestury.

Nejmladší squadra I. B třídy chce ještě vylepšit podzim

Skvělý podzim má za sebou nováček z Úštěka, který zatím okupuje čtvrtou příčku. Na dalším postupu ale tým kolem Rudolfa Rešla nelpí. „Neříkám, že nechceme hrát ještě výš. Ale kdybychom zůstali tabulkově tam, kde jsme teď, byli bychom stoprocentně spokojení,“ tvrdí skromně zmíněný hrající předseda, který je se 17 brankami šestý v tabulce střelců.

Toho v zimě potěšila účast v Zimní lize Českolipska, kde Úštěk zaznamenal tři výhry ve třech zápasech. „Herně to ale úplně slavné nebylo, zkoušeli jsme různé varianty.“

Druhou pozitivní zprávou je navázaná spolupráce s městem,díky níž by se měl tým dočkat nových kabin. „Starosta mi přislíbil, že příští léto už se budeme převlékat v novém, tak snad…,“ zadoufal šéf Slavoje.