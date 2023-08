Na novou sezónu se chystá také další nováček z okresního přeboru Litoměřicka, a sice jeho vítěz – Žitenice. Ty hlásí největší změnu na postu trenéra, z lavičky klub povede doposud aktivní hráč Dušan Tesařík, jenž loni touto dobou cepoval třetiligové Ústí nad Labem. Ačkoliv do týmu zamířila ve volném přestupním období řada hráčů, jedinou výraznější posilou je Jan Januška z Litoměřic, pryč je naopak Martin Dvořák vracející se do Neštěmic. „Založili jsme béčko,“ objasnil další přesuny Stanislav Starý, který loni oblékal kapitánskou pásku. „Jestli tomu tak bude letos zatím nevím,“ pravil s úsměvem. Stejně zdrženlivý byl i co se ambicí týče. „Prvních pět kol ukáže. Na tréninky se ale scházelo 14, 15 hráčů, makáme zhruba tři týdny. Zápasy jsme ale žádné neměli,“ dodal. (db)

BOHUŠOVICE

Zdá se, že trenér Bohušovic nad Ohří Roman Lácha bude mít po dlouhé době zase pořádný výběr hráčů. „Loňskou sezónu jsme dohrávali s hráči ze staré gardy,“ zmínil eskalaci extrému, s nímž se Bohušovičtí potýkali celou sezónu. Během léta ovšem přišlo do týmu sedm nových hráčů! „Kádr teď máme co se počtu týče uspokojivý, na tréninky nás chodí třináct, čtrnáct, takže jsem spokojený,“ dodal s tím, že na trávník hráči poprvé vyběhli 18. července. I přes nedostatek hráčů dokázal Lácha téměř kouzla a Bohušovice větraly horní patra tabulky. S četnými posilami ambice logicky rostou. Návrat do I. A třídy, jíž klub kdysi hrával? „To jste řekl vy,“ uculí se kouč šibalsky. „Chceme hrát nahoře. Co nejvýš to půjde. A o postup se poprat,“ dodá směle na závěr. (db)

ROUDNICE B

Na další ročník v I. B třídě se chystá také roudnická rezerva. Ta prožila tradiční přípravu, kdy většina tréninků proběhla společně s áčkem, týden před startem soutěže už trénoval každý výběr zvlášť.

Co se přípravných duelů týče, mnoho důvodů k radosti realizační tým nemá. Roudnice sice na úvod zdolala okresní Rovné 6:2, duel s Černiví byl ale za stavu 0:0 kvůli průtrži mračen předčasně ukončen. Generálka s Vraným, hrajícím středočeskou I. B třídu, skončila fiaskem, Roudničtí schytali debakl 1:7, jedinou branku vstřelil Hrebinka.

„Byl to hodně nepovedený duel, ale alespoň jsme si ověřili, se kterými hráči můžeme na určité posty počítat a se kterými ne,“ byl po utkání nekompromisní Jaromír Hubený, který vedl béčko jako trenér. (db)

ČESKÉ KOPISTY

Daleko klidnější než byl loňský ročník budou chtít prožít v Českých Kopistech. Stabilní účastník I. B třídy měl v uplynulé sezóně nůž na krku, příslušnost ke krajské soutěži udržel jen s dvoubodovým náskokem. „Samozřejmě že letos bychom se rádi vyhnuli takovým nervům a v klidu si zahráli fotbal,“ pousmál se předseda klubu René Kutzler. Ten řešil celkem rušné přestupní období, během nějž odešli do Úštěka Karel Zvala a Jaroslav Toufar, místo nichž vítali v Kopistech nové tváře mezi třemi tyčemi. „Udělali jsme brankáře Jana Brkoslava a Filipa Kubíčka, druhý jmenovaný chytal v dorostu na farmě v Roudnici, teď se vrací domů pokračovat v rodinné tradici, před lety tu chytal jeho tatínek,“ řekl Kutzler. V jednání je ještě příchod Jana Varhola z Třebenic. (db)

ÚŠTĚK

Po dlouhých deseti letech slaví návrat do krajských soutěží Úštěk. Loni druhý celek Litoměřického okresu v létě posílil i rozšířil kádr, také proto se nováček necítí pouze na boj o záchranu. „Myslím, že se současným kádrem bychom se mohli pohybovat někde okolo 8. místa,“ bral by klidný střed tabulky hrající předseda a zároveň kapitán oddílu Rudolf Rešl. „Do přípravy se s námi zapojilo pět hráčů, všichni nakonec přesvědčili, takže jsme je udělali na přestup,“ uvedl. Kádr se tím rozšířil, jelikož z týmu nikdo neodchází. Úštěk v přípravě prohrál 1:3 s Travčicemi a 3:5 s Českou Lípou. „První poločas s Lípou byl takový, jak bychom si to představovali v sezóně. Po pauze jsme ale prostřídali a to se projevilo i na výkonu,“ dodal Rešl, jehož tým v generálce zdolal Jestřebí 6:4. (db)