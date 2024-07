„Postup nebyl hlavní prioritou, ale říkali jsme, že když se to podaří, tak si I.A třídu zkusíme,“ podotkl.

Tým z Litoměřicka začal s přípravou třetí červencový týden. „Máme čtyři přátelské zápasy, soutěž nám začíná brzo, musíme to ale respektovat. Máme tam Neštěmice B, Louny B a nějaký tým z Mělnicka. Ještě bychom měli hrát s Litoměřickem, ale tam je zatím otazník,“ prozradil.

Kádr Slavoje hlásí menší změny. „Jeden hráč musí na operaci předního křížového vazu, další odešel na policejní školu v Brně, další šel hrát kvůli okres. Zbytek zůstal. Máme čtyři posily, všechno to jsou mladí kluci. Ostatní hráči jsou zdravotně v pořádku,“ poznamenal Lácha.

Ten moc dobře ví, že na jeho družinu čeká těžší a kvalitnější soutěž. „Změníme tréninky, bude to více o rychlosti, chceme to hrát více od nohy. Musíme hrát jinak, než v I.B třídě. Věřím, že jsme na to připraveni. Cíle? Bude to znít jako klišé, ale rád bych hrál střed tabulky a neměl starosti se záchranou. Bude to ale náročné,“ pokýval hlavou.

Deník v létě | Video: Deník/František Bílek

Na Bohušovice čeká řada okresních derby. Navíc je čeká ostrý start, kdy hraje na půdě kvalitních Dušníků. „Celkově to bude na úvod těžký los. Derby zápasy budou specifické, kluci se mezi sebou znají. Uvidíme, jak to zvládneme,“ usmál se. Kromě Dušníků, čeká Slavoj derby proti Pokraticím, Roudnici nebo Lovosicím.

Tým, který se hodně opírá o střelecké schopnosti Jakuba Ortbauera, si také musí zvyknout na další novinku. Nečeká se, že nasbírá 25 výher, jako tomu bylo v I.B třídě. „Určitě jsme tohle řešili, je to na pořadu dne. Může se stát, že se nám prvních pět kol nepovede. Může se stát cokoliv, ale máme nějaký společný cíl a zvládneme to. Na první trénink přišlo šestnáct kluků, tak to snad bude dobré,“ dodal Roman Lácha.