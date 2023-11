„Věděli jsme, že k nám přijede běhavá a dobře organizovaná Roudnice, jejíž umístění úplně neodpovídá tomu, jak hraje. Špatně jsme se do soupeře dostávali a inkasovali jsme před půlí. Naštěstí se k nám přiklonilo štěstí a v poslední minutě jsme ze standardky srovnali,“ řekl Petr Gessel, asistent FK Bílina.

FOTO: Mladší žáci Teplic zničili Chomutov a potvrdili své vedení v tabulce

A jak hodnotil druhou půli? "Ve druhé půli už byla vidět naše větší zkušenost, na začátku jsme tam měli velké šance, některé jsme neproměnili, ale dva góly jsme nakonec dali a Roudnici už do ničeho nepustili,“ uvedl Gessel.

„Je to škoda. První poločas jsme odehráli celkem dobře, dali jsme i branku, bohužel jsme nechali domácí rychle odpovědět. Ve druhé půli Bílina přidala, měla víc šancí a přehrála nás. Připravovali jsme se na to, že Bílina má vyšší kluky a nechtěli jsme je pouštět do standardek. Bohužel jich bylo moc,“ prohlásil pro klubový web Daniel Slezák, asistent roudnického kouče.