Dušníky před duelem na Ústecku řešily problémy se sestavou, proto se rozhodly povolat svého 36letého střelce. „Bylo tam hodně omluvenek, pár lidí bylo na marodce, tak jsem dostal v áčku šanci. Hrajeme na jednoho útočníka, konkurovat o deset let mladším klukům je pro mě vždycky výzva,“ usmívá se Bauer.

V Chlumci brzy otevřel skóre, záhy přidal druhou branku. Po obrátce třetí a krátce před vystřídáním čtvrtou. Dobrá práce! „Soupeře jsme moc neznali, tak jsme chtěli hrát vysoko a od začátku tlačit na obranu. To nám vycházelo, postupem času přestala fungovat skoro úplně. A asi nám i sedl víc těžký terén, Chlumci na něm docházely síly.“

Bauer ale lituje čtyř obdržených gólů, ty skóre malinko pošramotily. „Soupeř nic nechtěl vzdát, občas se kousl a vyšlo mu to. No, škoda, že jsme se směrem dozadu nekoncentrovali.“

Jak své góly dával? „Je to hlavně zásluha kluků, které mi je připravují. Já víceméně měl jednoduchou práci, jen gól z rohu hlavičkou byl výjimkou,“ říká útočník Dušníků skromně. „Chtěl bych ocenit hru obou týmů, bylo to bez jakýchkoliv zákeřností. Takové zápasy nám sedí více, než si nadávat, pokopat se,“ přidává kanonýr Deníku.

To, že hraje hlavně za béčko, mu nevadí. Před sezonou se s koučem Petrem Lédlem dohodl, že do áčka bude povolávaný kvůli časové vytíženosti jen výjimečně. „I kvůli věku a rodině,“ říká upřímně. „V béčku je taky super parta. Dušníky jsou celkově nevídanou záležitostí na okrese. Na tréninky chodí stabilně 16 lidí, hrajeme hlavně pro radost z fotbalu, ne ze peníze. V tom je to kouzlo.“

Dušníky jsou nyní na čele skupiny A nejnižší krajské soutěže, čili I. B třídy. Překvapení? Prý ani tolik ne, protože mužstvo se v létě dobře posílilo. „Parta si sedla. Dorazili někteří kluci z Roudnice, Libochovic, nebo třeba výborný univerzál Pepa Kacálek z Úštěka. Starší kluci jako Jirka Šimral nebo Ondra Tuzar tomu dávají ten klid, mladý kluky vedou správnou cestou.“

Podle Bauera má velký podíl na krasojízdě SK Dušníky vedení v čele s Jaroslavem Honzajkem. „Ten zařídil v posledních letech perfektní zázemí. Trenér Lédl je už od mladších žáků náš kamarád a spoluhráč, i on v posledních letech obětoval klubu hodně svého času. Třeba i studiem trenéřiny. Na tom, kde Dušníky jsou, má lví podíl.“

Zajímavostí klubu je, že pokud dá některý z hráčů tři a více gólů, pokutu do pokladničky za něho zaplatí klubové vedení. „Prostě se vyplatí dát hodně gólů,“ usmívá se Bauer.

Jeho skvělý střelecký počin mu ale prý nominaci na další zápas nezajistí. „To by ani nebylo spravedlivý. V Dušníkách se to řídí výkonem celku. Není to o tom, že se někomu jeden zápas vydaří. Ani já nejsem na hrušce, protože si vždy vzpomenu na nějaký utkání před tím, kdy jsem z deseti šancí dal jeden gól. Musím makat hlavně na tréninku, kde je konkurence.“