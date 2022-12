„Nechceme hrát o záchranu. Vím, že když se nám vyhnou konečně zranění, tak se musíme posunout dopředu,“ má jasno Ondřej Barilla, trenér FK Jílové.

Pane trenére, přezimujete na dvanáctém místě. Ke spokojenosti bude asi daleko, viďte?

Určitě spokojeni nejsme, tým má kvalitu na umístění v první polovině tabulky a tohle je pro nás zklamání. Na druhou stranu jsme asi jediným týmem v téhle soutěži, který není složený z armády žoldáků, kteří mají jenom natažené ruce. Takže v tomhle směru jsem rád, jakým způsobem se u nás fotbal dělá.

Začátek soutěže vám přitom vyšel, pohybovali jste se v horní polovině celé soutěže.

Ano, začátek nám vyšel velmi dobře. Trénovalo se v dobrém počtu, absolvovali jsme soustředění v Rakousku a tým byl dobře naladěn. Pak ale přišla řada zranění, což mělo velký vliv na docházku a v zápasech jsme točili různé sestavy, což se projevilo na výsledcích.

OBRAZEM: Děčín byl v Teplicích druhý, ve finále nestačil na Kladno

A jak jsou na tom marodi?

Myslím, že na zimní přípravu již budou všichni připraveni. Akorát Patrik Gaher začne o pár týdnů později, zatím se bude připravovat individuálně.

Po utkání v Kadani jste se zlobil, že se některým hráčům nechtělo jet takovou dálku. Hádám, že jste si to nějak vysvětlili…

S klukama jsme si to řekli a věřím, že už se to opakovat nebude. Každý musí mít vůči týmu svoji zodpovědnost.

Překvapila vás nějak tabulka krajského přeboru po podzimní části?

Ani ne, tipoval jsem Brnou, že bude hodně nahoře, má velmi dobré fotbalisty na tuhle soutěž a i dobře v létě posílili. Překvapili mě Modlany. Soutěž je to vyrovnaná a každý zde může porazit každého.

Kdy vám vůbec startuje zimní příprava?

Začínáme 19. ledna, budeme trénovat v Březinách a na umělce v Děčíně. Z kraje února jedeme na Sněžník na soustředění. V rámci přípravy bychom měli sehrát asi pět utkání. Máme tam Vilémov, Skalici, Roudnici. Další zápasy jsou v jednání.

Bude se nějak měnit váš hráčský kádr?

Hráčský kádr zůstane zřejmě stejný, pokud jsme kompletní, jsme silní. Chtěli bychom přivést alespoň jednoho kvalitního hráče, ale vše je otázkou peněz. V tomhle máme jasná pravidla.

Pelého v nemocnici navštívil jeho syn. Moje síla je tvoje, vzkázal

A vy budete pokračovat jako trenér?

O žádné změně nic nevím, takže asi ano.

Co jarní cíle? Vypadá to, že se spíše budete ohlížet v tabulce za sebe…

To nechceme, vím, že když se nám vyhnou konečně zranění, tak se musíme posunout dopředu. Ale bude to těžké, ze začátku budeme hrát hned čtyřikrát venku. Musíme se v zimě pořádně připravit a být na jarní část kompletní

Co vy? Odpočíváte od fotbalu?

To úplně ne, jsou tam nějaké sálovky, tak i v pauze si občas kopnu.

Co Vánoce a Silvestr?

Oboje budu trávit v kruhu rodinném. Do toho Silvestra neslavím, nemám ho rád.