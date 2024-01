Rok 2023 byl pro Antonína plný událostí. Na jaře několik zápasů kvůli disciplinárnímu trestu stál, to ještě patřil Pokraticím. Poté se se svým otcem, který je trenérem, přesunuli do Lovosic. „Byl to návrat domů. Musím říct, že mi to vrátilo chuť do fotbalu, protože je to opět nová výzva."

Přestože se Lovosičtí pohybovali ve středu tabulky, Marčaník mladší patřil k nejlepším útočníkům soutěže. Dával zajímavé branky, nejvíc si cení tu do sítě Roudnice nad Labem. Dal ji totiž hlavou. „I když jsem útočník, tak jsem šílený hlavičkář. Jednalo se o můj první gól hlavou v životě! Myslel jsem si, že po tom gólu ze mě ještě bude hlavičkář, ale ve zbytku podzimu přišlo vystřízlivění," culí se 25letý fotbalista.

Proč jeho tým nenasbíral více bodů? Jak již bylo zmíněno, v Lovosicích není velký tlak na výsledky, přednější je herní projev. I tak si ale Marčaník myslí, že by bodů mělo být více. „Ten podzim se příliš nepovedl. Je potřeba i přes to všechno, co jsem uvedl, chtít vyhrávat. Ne si pouze chodit zahrát. Máme celkem hodně nadstandardních hráčů. Více jak polovina našeho kádru ale pracuje na směny. Když se stane, že všech devět hráčů je na šichtě, tak je sraz před zápasem celkem zážitek. Naštěstí máme skvělé dorostence."

Na jaře si bude Antonín Marčaník mladší přát větší bodový přísun do tabulky I. A třídy. Jeden z nejlepších kanonýrů kraje na celkový triumf ve střelecké tabulce nepomýšlí. Důvod je jen jeden - Pavel Exner z Dobroměřic, který má na svém kontě 27 přesných zásahů. „Já mám vždycky ty nejvyšší cíle, ale v této sezoně už je skoro jisté, že se nejlepším střelcem soutěže nestanu. Takže aktualizovaný cíl zní skončit alespoň druhý. Ale hlavně chci pomoct týmu. Těch 12 gólů je ode mě podprůměrný výkon. Snažím se zůstat pozitivní, jednou pokles přijít musel. Lovosice mi věří a já věřím tomu, že to na jaře bude gólově lepší."

V přestávce Marčaník nabíral síly na exotické dovolené, je totiž milovníkem cestování. „Utekli jsme s přítelkyní zimě do Indonésie za teplem. Rádi cestujeme, chceme se vydat na další cesty po světě. Co se týče fotbalu, tak by se rád v budoucnu podíval do Londýna na zápas Tottenhamu," prozradil své plány.