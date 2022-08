Holeňák byl také dobře naladěný, jeho tým si s mladým celkem Opavy poradil celkem bez větších obtíží, ve svém domácím prostředí Kotliny ho porazil 3:1. „Jsme moc rádi, že jsme dobré výsledky z přípravy dokázali přenést i do prvního mistráku, to je vždycky hodně důležité. Ale snažili jsme se na kluky působit, aby si neříkali, že je tu liga, že se musí něco změnit. Nechtěli jsme, aby to byl takový skok, tak jsme říkali, aby jen hráli jako v přípravě.“

Varnsdorf hlavně v první půli ukázal, že na šestém místě v minulém ročníku nebyl náhodou, že i v této sezoně bude patřit mezi lepší celky. Opava chvíli šlapala vodu, nažhavení domácí ji toho příliš nedovolili. Až po přestávce Slezané hrozili, Slovan ale po zásluze vedení nejenže udržel, ale navíc přidal i třetí branku, úspěšný byl Nigerijec Abdullahi Tanko. „Před tím měl dvě podobné šance, napotřetí mu to vyšlo. Je individuálně velmi kvalitní, třeba v soubojích jeden na jednoho je hodně schopný, jen to měl těžké, když šel do zápasu až v jeho průběhu,“ měl Holeňák radost nejen z první trefy afrického fotbalisty.

Á propos Afrika – už před sezonou vešlo ve známost, že Varnsdorf jedná s africkým investorem, později dokonce bylo oznámeno, že s ním podepsal smlouvu. Konkrétně se jedná o afrického investora, který však bydli v Americe. Pakt zahrnuje možnost dodávky zajímavých afrických fotbalistů; v současné chvíli je v kádru Slovanu jeden. Jmenuje se Tanko a svou kvalitu už prokázal, další hráči jsou v jednání. Co na možnost využití exotických posil říká Holeňák? „Nebráníme se tomu, když budou ti kluci šikovní. Do týmu zapadnou, nejsme ve Varnsdrofu rasisté,“ roztáhne bývalý hráč Liberce, Zlína, Drnovic nebo Slavie znovu pusu od ucha k uchu.

V minulém týdnu mu ale moc do smíchu nebylo, protože si kuriózně vykloubil rameno levé ruky. Ke zranění došlo vskutku nevšedně, posuďte sami. „Může za to moje paní, protože mě poslala na půdu, abych jí podal nějaké věci. A potom chtěla, abych tam vystříkal sprejem pavouky. Jak jsem koukal nahoru do těch trámů a likvidoval je, tak jsem zapomněl, že mám spadlé víko a letěl jsem dolů,“ líčí Holeňák, jak ho jeho manželka, mimochodem bývalá ligová házenkářka Zlína, málem poslala na smrt.

Hororový okamžik ustál, i když za cenu vykloubeného ramene, vše totiž mohlo dopadnout mnohem hůř. „Pode mnou byly tak tři metry, možná víc. Snažil jsem se zachytit, abych dolů nepropadl. A jak jsem se držel, tak jsem si vykloubil rameno.“ Trenér FK Varnsdorf pak měl tři noci krušné, pořádně se totiž nevyspal. „Naštěstí jsem mohl spát na mém oblíbeném boku,“ přidává k dobrému. A náladu mu v sobotu ještě víc vylepšili jeho svěřenci, kteří parádně odstartovali nový ročník FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY.