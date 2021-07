Blažek je další zvučnou ikonou, která míří do Ústí nad Labem. Krom toho, že je členem Klubu ligových brankářů (brankáři, kteří vychytali alespoň 100 čistých kont v prvoligových zápasech, v nichž odchytali celé utkání - Blažek se dělí se 164 nulami o 2. místo s Jiřím Stejskalem, pozn. autora), má ve sbírce také jednu účast na mistrovství světa a tři účasti na EURO, odkud vlastní jeden bronz. Ten získal v roce 2004, kdy jako dvojka za Petrem Čechem dostal příležitost v posledním zápase základní skupiny s Němci, v němž přispěl k výhře 2:1.

JAROMÍR BLAŽEK

Narozen: 29.12.1972

Kariéra: Slavia Praha, České Budějovice, Viktoria Žižikov, Bohemians Praha, Sparta Praha, Příbram, Norimberk, Jihlava

Reprezentace:

14 zápasů

-účastník MS 2006

-účastník ME 2000, 20004 (bronz) a 2008

Další úspěchy:

-7 titulů mistra ČR

-člen Klubu ligových brankářů





K tomu je majitelem sedmi republikových titulů, šest z nich má se Spartou Praha, jejíž barvy hájil i ve slavné Lize mistrů. Za letenský celek nastoupil v téměř třech stovkách soutěžních duelů, zachytal si i německou Bundesligu, kde stál mezi třemi tyčemi Norimberku. Profesionální kariéru ukončil v květnu 2015 v Jihlavě, ve 42 letech se stal nejstarším hráčem české ligy. Od února 2017 se k fotbalu vrátil na amatérské úrovni, zlákal ho Újezd nad Lesy, kde hraje i David Jarolím. Právě ten pomohl jeho příchodu do ústecké Army.

Jaké máte první dojmy z Ústí nad Labem?

Zatím skvělé! Po novém roce jsem se přestěhoval nedaleko Litoměřic, takže to sem ani nemám moc daleko. A už to tu trochu znám…

Co konkrétně tím máte na mysli?

Tamda a Makro (smích).

Velkou roli při příchodu prý hrála i vaše známost s Davidem Jarolímem…

Je to tak, hráli jsme spolu pražský přebor, ale známe se dlouho. O možnosti jít do Ústí trénovat brankáře jsme ale mluvili už v zimě, když sem přicházel on na post hlavního trenéra. Dohodli jsme se však, že intenzivněji se o tom pobavíme až po sezóně.

V Armě vás čeká práce s velice mladými brankáři, těšíte se na to?

Myslím, že v dnešní době už spousta mladých kluků chytá i ligu a je to celé jen o tom, jak moc na sobě chtějí pracovat a zda se chtějí prosadit. Na to se vždycky přijde rychle, během pár tréninků, ale řekl bych, že tady zatím kluci vypadají odhodlaně, takže věřím, že to i ukáží.

Nahradit Mariana Tvrdoně, který si řekl o angažmá v lize, je určitě velká motivace…

Marian nastavil laťku hodně vysoko, nejen pro kluky, ale i pro mě, protože naší prací je ho nahradit, pokud skutečně odejde.

Mladé duo brankářů má ale k ruce vás, to je další obrovská motivace a ikona v ústecké kabině…

To nemohu zhodnotit a už vůbec ne po jednom tréninku (úsměv). Já se budu snažit klukům předat zkušenosti, vytvořit jim dobrou náladu, aby je bavilo nejen hrát, ale i trénovat, a uvidíme, kam až se dostaneme.

Nějaké speciální metody ze Sparty či z reprezentace použijete?

To nejde! Každý trenér má nějaký svůj rukopis, jenž se může skládat z několika trenérů, které za svůj život zažil, což mám i já, ale pořád to je tak, že chci jet hlavně podle sebe.