„Je to tak. Pokud nikoho neseženeme, může nastat ten nejčernější scénář. Mohl by to být konec fotbalu ve Varnsdorfu,“ prozradil zkušený funkcionář v exkluzivním rozhovoru pro Deník.

Jarní část pro vás začala výborně, výhra 3:0 proti Spartě B se určitě počítá.

Na jednu stranu mě to ani tolik nepřekvapilo. Sparta má daleko slabší tým, než na podzim. Navíc v ten den hrálo její áčko v Jablonci. To ovšem nemůže zpochybnit náš výkon, který byl velmi dobrý. Musíme to potvrdit v dalších zápasech.

Vám zůstal podzimní kádr defacto pohromadě. Nepřekvapilo vás, že nepřiletěla na některého hráče nějaká zajímavá nabídka?

Měli jsme poměrně dobrý podzim. Něco se točilo kolem Dordiče, ale nikdy to nebyla tak konkrétní nabídka, že by se jednalo dál. Bylo to prostě takové oťukávání. Nic víc.

Vypadá to, že trenér Pavel Drsek odvádí dobrou práci. Přitom loňské jaro nestálo za nic…

Nemůžu zpochybnit to, že mu to jde, když jsem si ho vybral (smích). Teď vážně. Ten tým před rokem a půl vypadal úplně jinak. Kádr se postupně zkvalitnil, teď jsme dokonce poslali tři hráče na hostování. Na jednotlivých postech je větší konkurence. To je hodně znát.

Skvělá jarní premiéra! Varnsdorf loupil body na Spartě

V neděli vás čeká letošní domácí premiéra, přijede Příbram. Ale trávník nevypadá zrovna dvakrát dobře. Prý jste plánovali jeho úplnou rekonstrukci, je to tak?

Plánovali, ale nic z toho nebude. Časově by se to prostě nestihlo. Kdyby na tom začala dělat firma po našem posledním domácím zápase, bylo by hřiště k dispozici v polovině září. To už bude mít druhá liga za sebou devět kol. Jasně, mohli bychom hrát jinde, ale to by stálo spoustu peněz.

Stočíme se k financím. Jak aktuálně vypadá finanční situace ve Varnsdorfu?

Vypadá to tak, že jsme ve stádiu klinické smrti. Peníze prostě nejsou, nejsme jediným klubem, který má trable. Rozhodně tady nechci mít dluhy, nebo snad neplatit hráčům výplaty. To se nikdy nestane. Máme rozjednané nějaké nové partnery, jednáme stále s městem. Bohužel, v regionu takový partner prostě není, musíme hledat jinde.

Jsou to čeští nebo zahraniční partneři?

U nás bychom jich moc nenašli. Jeden je z Afriky a jeden z Evropy.

Může vám při jednáních pomoct fakt, že jste v tabulce tak nahoře?

Věřím, že ano. Ne, že by potencionální partneři měly rádi Varnsdorf. V podstatě tady chtějí mít ostrůvek, kde budou hrát jejich mládežníci a pak mohli jít dál.

Co by se stalo, kdyby to ani s jedním neklaplo?

Může klidně nastat ten nejčernější scénář, prostě konec profesionálního fotbalu ve Varnsdorfu. Za menší peníze už to tady prostě dělat nemůžeme. Nás stojí sezona i s mládeži 17 milionů. Jsou tady kluby, které mají třikrát větší rozpočet. My už tady vytloukáme klín klínem. Na druhé lize mě ale mrzí ještě jedna věc.

Která? Povídejte…

Podle mě je nesmysl, aby druhou ligu hrály rezervní týmy těch ligových. Sparta si to chválí, najednou o tom mluví Olomouc, Ostrava, Jablonec, Plzeň nebo Slavia. Takže nám tam bude hrát třeba šest béček. Co to bude za soutěž? Šest nebo sedm týmů navíc nemá stadion na první ligu. Za mě by třetí liga měla sloužit pro rozvoj mládeže, celkově by se mělo myslet na to, aby každý region měl v soutěži své zastoupení. Nemůže to být tak, že v první lize bude pět pražských týmů, ve druhé pět pražských béček. To je nesmysl.

Tolik gólů v přípravě? Umělka je jiný sport, usmál se Pavel Drsek

Jak vypadá spolupráce s firmou TOS a také městem Varnsdorf?

Podpora firmy TOS se zmenšila na padesát procent proti původní spolupráci. I za to jsme samozřemě vděčni. Přesto jsme tam o nějaké peníze přišli. Město se k nám v posledních letech chová velmi slušně. Vemte si, že na vlastní náklady nám udělalo novou umělou trávu a druhou přírodní trávu. Jenže my máme jiný problém.

Jaký?

Nejsme schopni vnitřně zlepšovat svou infrastrukturu. Museli bychom sehnat například nějakého manažera na dotační program. Všichni se mě třeba ptají, proč si nesháním svého nástupce. Já bych jich sehnal desítky, ale nikdo to nechce dělat zadarmo.

Do kdy se musí rozhodnout, zda budete mít nového partnera?

Probíhají licenční řízení, termín je do května. Do té doby musíme vědět, zda jsme schopni v další sezoně pokračovat. Můžeme taky zjistit, že to nedáme dohromady a bude konec. Určitě neudělám to, že nechám kluky podepsat nové smlouvy a za tři měsíc jim řeknu, že nejsou peníze.

Vy atakujete prvoligové barážové pozice. Co by se stalo, kdyby Varnsdorf opakoval historii a vybojoval si postup do nejvyšší soutěže?

To by nás paradoxně zachránilo, jelikož pak by přišel bonus v hodnotě zhruba dvanácti miliónů.

Samozřejmě byste ale museli hrát na jiném stadionu. Ten váš stále první lize prostě nevyhovuje.

Je to tak. Když to zhruba odhadnu, tak abychom tady měli krásný stadionek na první ligu, muselo by se investovat okolo 80 miliónů korun.

Jistě sledujete dění okolo Ukrajiny. I to bude mít neblahý vliv na financování sportovních klubů.

Určitě. Regia nám zvyšuje nájmy nebytových prostor. Teď jí dáváme vlastně milion. Pak tu máte dopravu, stravování a další výdaje. Vemte si, že vláda rozhodla, že dá dvě procenta z DPH na zbrojení. Sportu se ubere. Kdo ale v té armádě bude, když pak děti neuběhnou ani padesát metrů? Tohle už nikoho nezajímá.

Jak dění na Ukrajině vnímá záložník Pavlo Rudnytskyy, který už je vlastně takovou varnsdorfskou legendou?

Zvládá to zatím dobře, má na Ukrajině rodinu. Jeho manželka je z Ruska. Jejich vztah to určitě neovlivní, může to ale narušit příbuzenské vztahy. Těžko říct, jak to celé dopadne. Je ale jasné, že ten pán v Kremlu se prostě zbláznil.