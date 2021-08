Abneet Bharti, se narodil 14. července 1998. Poslední klub, kde působil, je známý indický účastník Indian Super League, Kerala Blasters FC.

Bharti byl od svého mládí v Evropě, ačkoli jako dítě začínal s fotbalem v Nigérii, kde byl jeho otec pracovně v diplomatických službách Indie. V letech 2014 – 2017 hrál v mládeži Real Vallalolid CF až po tým U 23. V letech 2017 – 2019 hrál v portugalském mužstvu Sport Uniao Sintrense, poté byl připraven přestup do mexického America CF do jejich Liga MX, bohužel se zranil.

Léčení podstoupil v již zmíněném Kerala Blasters FC. Protože v Indii se hraje soutěž pouze od listopadu do března, vrátil se do Evropy, kde bohužel kvůli koronavirům pravidlům pro cizince nepodepsal smlouvu.

V roce 2018 byl italským fotbalovým časopisem Calciomercato vybrán do nejlepší XI hráčů Asie do 21 let.

Touto cestou se dostal do FK Varnsdorf, kde s ním vedení klubu podepsalo roční smlouvu. Bharti dostane příležitost vrátit se do své dávné formy. Klub mu chce pomoct dostat se do stejné herní pohody a také k návratu do reprezentace Indie. Abneet je jediným profesionálním hráčem Indie, který hraje momentálně mimo Indii!

„Na co jsem si v Česku nezvykl? Že tu tolik lidí miluje pivo,“ usmál se v menším rozhovoru.

Pojďme k vašim začátkům. Kdy jste vůbec začal hrát fotbal?

Fotbal jsem začal hrát v 9 letech v Nigérii, kde můj otec pracoval v diplomatických službách Indie.

Proč jste si vybral právě fotbal?

Protože to byl nejoblíbenější sport v mém okolí a hodně mě to bavilo.

Jakými kluby jste tedy prošel?

Real Valladolid ve Španělsku, Sport União Sintrense v Portugalsku a Kerala Blasters v Indii.

Jak se Ind dostane do fotbalového klubu v České republice?

Můj otec nyní pracuje v Chille na indické ambasádě a moje rodina žije ve Varšavě v Polsku. Hledal jsem dobré prostředí, kde bych mohl znovu pokračovat v mé kariéře po zranění kolena. Byl jsem ve spojení s panem Míkou a ten mi, po konzultaci s agenturou Global Ballgames a.s., navrhl tým FK Varnsdorf. A tak jsem tu.

Učíte se česky?

Ano, v tuto chvíli se učím slovíčka, která potřebuji na hřišti při hře. Znám základní ahoj, jak se máš, a také základní fotbalová slova. Samozřejmě znám i několik ne tak hezkých slo.

Chutná vám česká kuchyně?

Ještě jsem vlastně nezkusil mnoho jídel, ale mám tu rád polévky.

Jaké jsou vaše fotbalové plány v České republice?

Osobně bych chtěl získat dynamiku a rytmus a pomoci týmu co nejvíce dosáhnout společných cílů.

Varnsdorfská kabina je ryze česká. Jak vás mezi sebe přijala?

Je to opravdu skvělá parta kluků, snaží se mi pomoci, abych se tu cítil dobře, čehož si velmi vážím. Menší překážkou je jazyková bariéra, ale pracujeme na tom. Cítím se tu dobře.

Jaký je rozdíl mezi fotbalem jaký jste zatím hrál a tím českým?

Co jsem zatím mohl vidět, tak hlavní rozdíl je rozhodně po fyzické stránce, český fotbal je na ni náročnější.

Prozradíte, jak trávíte volný čas, když zrovna nejste na fotbalovém trávníku?

Rád si někdy zajdu na kávu se spoluhráči. Rád čtu knihy a také si chodím za střílet na koš na basketbalové hřiště. na basketbalové hřiště.