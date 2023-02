Po odchodu Josefa Jarolíma jste tedy hlavním koučem? Ano, poté co se vedení rozhodlo rozvázat spolupráci s panem Jarolímem, jsem se posunul z pozice hrajícího asistenta do role hrajícího trenéra. Jsem strašně rád, že jsem mohl s panem Jarolímem spolupracovat, je to člověk, který ve fotbale hodně prožil a hodně dokázal, a jeho pohled a názory na fotbal je něco, co mě hodně obohatilo. Na lavičce bude pomáhat jako asistent trenéra Jiří Neumann v případě, že budu na hřišti, spolu s ním je v realizačním týmu ještě David Lisec jako vedoucí mužstva.

Na podzim jste si nastavili solidní laťku, vcelku vyrovnaná bilance a klidný střed tabulky. Jste zatím spokojení?

Cílem pro Štětí je hrát klidný střed tabulky a bavit se fotbalem, což se nám poslední dvě sezóny daří. Děláme body, dobré výsledky, a snad i zajímavou hru. Uvidíme, jak se nám bude dařit v tomto trendu pokračovat, ale problémy se záchranou bychom snad mít neměli. Budeme se snažit zapracovat do mužstva i mladé hráče z roudnické VOŠ a uvidíme, zda budou mít na to hrát divizní soutěž.

Je něco, v čem vás na podzim tlačila bota, a na čem jste v zimní přípravě obzvlášť pracovali?

Na podzim jsme měli problém hlavně opakovat kvalitní výkony delší dobu po sobě a sbírat pravidelně body. Utekl nám začátek, který jsme měli nesmírně těžký, ale pak jsme se zvedli. Bohužel i tak jsme zbytečně ztratili některé body, mohli jsme jich mít o pět či sedm víc. Vilémov, Meteor, Louny, to jsou zápasy, kde nás výsledek mrzí, protože jsme určitě měli na víc.

Mezi elitní střelce soutěže se opět řadí i Jiří Vokoun. Asi klíčový hráč pro vás že? Jaký je?

Jirka Vokoun působí ve Štětí dlouhou dobu a je to osobnost klubu. Je velký rozdíl hrát s ním nebo bez něj. Podle mě je to člověk, který kdyby se rozhodl, že bude hrát opravdu velký fotbal, tak by to dokázal, ale rozhodl se pro kombinaci s futsalem, který bych řekl, že je pro něj priorita. Já mu v tom z pozice trenéra nijak nebráním, naopak ode mě má nějaké úlevy co se týče třeba reprezentace, a on se pak maximálně snaží to vrátit mně i spoluhráčům na hřišti. Je to nadstandardní hráč pro celou soutěž.

Příprava ve Štětí je tradičně vždy dlouhá a plná zápasů…

Je to tak, zimní příprava byla hodně postavená na zápasech. Došlo k velké obměně kádru, odešlo nám sedm hráčů, někteří šli na zkoušku, jiní se rozhodli skončit, což bylo nemilé překvapení. Snažili jsme se tedy přivést nové kluky, což se nám povedlo třeba v podobě Tomáše Mikiny, Jardy Horáka, trénuje s námi i Milan Krčmář či Kryštof Hubený, což jsou všechno kluci, kteří dostávali hodně příležitostí. Chtěli jsme, aby hráli těžké zápasy a ukázali se, takže výsledky jsme nijak neřešili. Zajímalo mě hlavně, jak se budou prezentovat a jaké budou předvádět výkony.

Přesto ale nevyhrát ani jedno utkání v přípravě, nebojíte se, že by týmu před startem jara chybělo sebevědomí?

Samozřejmě je lepší vyhrávat, ale vědu z toho neděláme. Zažil jsem spoustu příprav, kde se výsledkově nedařilo, a pak to šlapalo v soutěži. Zda si z toho dělají hlavu hráči nevím, ale já to beru tak, že jsme hráli s velice kvalitními mužstvy, která hrají většinou o třídu výš.

Jaká byla příprava kromě zápasů?

Trénovali jsme i na umělce v Brozanech, ve Štětí, či v gymu v Roudnici, kde jsme jednou týdně dostávali do těla od trenéra. Já osobně jsem s přípravou vcelku spokojený, ačkoliv jsme jí absolvovali v okleštěné sestavě a počet hráčů nebyl úplně ideální.

Příchozí hráče už jste jmenoval, můžete zmínit i ty, kdo odešli?

Skončili bratři Janovští, kteří odešli do Dobrovic, dále Alberovský, jenž uspěl na zkoušce v teplické rezervě. Z osobních důvodů skončil Marek Polák, což mě překvapilo, věřil jsem, že s námi vydrží do léta. Z pracovních důvodů nás opustil Petr Kovařík, pryč je také brankář Michal Vondrka, kterého nahradil Václav Sailer. Do tohoto výčtu patřil také Vojta Pokorný, ale podle posledních zpráv to vypadá, že by se mohl vrátit a ještě půl roku nám pomoci. Krom zmíněných příchodů se nám ještě uzdravil Pavel Fary, z čehož máme velkou radost.

Jaké jsou cíle Štětí pro jarní část?

Už jsem říkal, že chceme hrát klidný střed tabulky a především hrát fotbal tak, aby nás to bavilo. Všichni to děláme po práci, takže to byl měl být ten hlavní cíl. Jsem typ člověka, který nikoho do ničeho nenutí. Pokud někdo nechce hrát fotbal, ať dělá jiný sport, naopak pokud kluci fotbal hrát chtějí, jsem za to rád a snažím se jim pro to vytvořit podmínky. Ze zkušeností, které jsem nasbíral, vím, že fotbal vás musí bavit, a pak jsou i výkony dobré. To, že se sem tam prohraje zkrátka ke sportu patří, rozhodně z toho neděláme žádnou vědu. Jádro ve Štětí je kvalitní, máme dobré hráče od Jirky Vokouna, přes Muamera Mešiče, až po třeba Jirku Vacka, který má v jeho letech neskutečný přístup a mohli by si z něj brát příklad i někteří mladší. Věřím tedy, že starosti se záchranou bychom mít neměli. Uvidíme, jak se nám podaří zapracovat mladé kluky, aby nám mohli pomáhat v dalších letech a já jsem mohl v klidu skončit a už se jen dívat na fotbal z pozice trenéra (úsměv).