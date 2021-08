Fotbalisté FK Baník Most-Souš se letos netají ambicemi vybojovat postup do třetí ligy. Mostečané dokonce posílili trenérský štáb, kdy exreprezentanta Petra Johanu doplnil zkušený Zdeněk Hašek. V otvíráku sezony se Štětím se ale baníkovcům nevedlo a remizovali 1:1, kdy si soupeř minutu před koncem nechtěně vstřelil vlastní branku.

„Tentokrát se brankové příležitosti nerodily tak snadno a náš tým proti pevné obraně soupeře tápal. V základní sestavě se objevily dvě nové posily. Michael Nguyen na pravé straně obrany rozbíhal nespočet útočných akcí, v záloze naskočil Ondřej Novický, ale oproti generálce se mu v sobotu během debutu za Most tolik nedařilo,“ komentoval duel sportovní ředitel mosteckého Baníku Jan Skýpala.

Rozporuplné pocity byly po zápase ve Štětí. Hosté by před zápasem bod brali, smolná vyrovnávací branka na konci zápasu je ale hodně mrzí. „Překvapující a pro nás potěšující výsledek, když jsme dokonce sahali po vítězství. Domácí byli v prvním poločase lepší, my jsme po změně stran byli odvážnější a pouštěli se do rychlých kontrů. Přečkali jsme dost neobvyklé devítiminutové nastavení a zaslouženě se dočkali remízy. Mužstvo zaslouží za předvedený výkon a bojovnost pochvalu,“ pochvaloval si Milan Plíšek, manažer fotbalového klubu ve Štětí.

Kopec smůly si vybral Marek Polák, který si vstřelil vlastní branku a ještě se nechal zbytečně vyloučit.

FK Baník Most-Souš - SK Štětí 1:1 (0:0)

Branky: vlastní Polák - Vokoun. R: Hányš. ŽK: 1:3. ČK: Polák (Š), 387 diváků.

Štětí: Sailer - Čada, Obrtlík (84. Vacek), L. Janovský, Mencl - Belák (32. J. Janovský), Vokoun, Mešič, Polák, Černý (75. Pícha) - Müller.