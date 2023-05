„První jsme šťastní, že se nám podařilo uhrát tři body, protože tohle byl suverénně nejlepší soupeř, který nás hlavně v druhé půli přehrával. Měl tam čtyři gólové šance, které jsme přežili, podržel nás gólman Král. My jsme také měli nějaké šance, které jsme mohli využít. Jak říkám, bylo to jedno z nejlepších utkání, kde jsme museli ukázat svoji bojovnost a je důležité, že po tomto zápase si můžeme říci, že jsme o kousek blíže k cíli,“ řekl českolipský Martin Šimon k hubené výhře 1:0.

Chomutovský trenér Tomáš Smola zápas okomentoval takto: „Dnes jsme odehráli další kvalitní zápas. Prvních třicet minut to bylo z naší strany takové ospalé. Možná jsme se báli, nevím. Obdržený gól nás probudil, pak jsme měli daleko více ze hry a hodně šancí. Hosty podržel gólman. Závěr utkání byl hektický, vyhecovaný. Bohužel se hraje na góly, takže Lípa vyhrála 0:1. Gratuluji.“

Do zbytečných potíží se dostávají fotbalisté Štětí, kteří získali na jaře jen devět bodů a tři kola před koncem drží pouze tříbodový náskok na sestup. Naposledy doma nezvládli souboj s pražským Újezdem, navíc přišli o dva důležité hráče, kteří museli předčasně pod sprchy.

Ústí znovu obralo favorita, Brozany mají další výhru

„Hosté potvrdili úlohu favorita a zaslouženě vyhráli. Proč zaslouženě? Vstřelili dvě branky a my žádnou. Šancí jsme měli více jak hosté, ale co je to platné, když žádnou neproměníme. I o tom je fotbal, kdo chce vyhrávat, musí umět dávat góly a to je dnes naše hlavní slabina. Pět nebo šest tutovek jsme neproměnili a s tím se bodovat nedá,“ líčil zklamaný manažer Štětí Milan Plíšek.

Padl také beznadějně poslední Vilémov, jemuž nedali v Chebu domácí svěřenci trenéra Jana Beneše žádnou šanci. „Pro nás důležité body, které nás nechávají ve hře o záchranu,“ byl si vědom Beneš, před důležitou bitvou na půdě pražské Admiry, která na soupeře ze západu Čech ztrácí v tabulce tři body.

I přes porážku 0:1 v Neratovicích mohou slavit jistotu záchrany v Lounech, pomohly jim k tomu ztráty Libiše a Admiry B.