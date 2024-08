Celek z Litoměřicka tak potvrdil týden starý domácí úspěch proti Českému Brodu. „Měli jsme to v zádech, takže jsme byli relativně v klidu. Moc dobře jsme věděli, co hrají Mariánské Lázně za fotbal. Mají tam důrazné hráče, směrem do útoku to hrají jednoduše, kde jsou důrazní a vysocí útočníky. Hrozí hlavně po standardních situacích,“ řekl na adresu soupeře Michal Obrtlík, hrající trenér Štětí.

Mariánské Lázně měly územní převahu a byly více na míči. Štětí trpělivě čekalo na svou šanci. „Začali jsme zakřiknutě, domácí měli velmi rychle stoprocentní šanci. Pak nás zachránil skvělým zákrokem Václav Sailer, my jsme naopak trefili tyčku,“ shrnul Obrtlík první poločas.

Po změně stran visela ve vzduchu otázka první branky. „Bylo velké teplo, Mariánky se do nás tlačily, my jsme se snažili být stále trpěliví. Zhruba po hodině hry přišla odměna, kdy jsme využili jeden rychlý brejk. Domácí chtěli vyrovnat, ale krom jedné nebezpečné standardní situace a jednoho dlouhého auto jsme to odskákali,“ těšilo hráčskou legendu SK Štětí.

Štětí má po třech kolech šest bodů, vstup do sezony je (zatím) úspěšný. „Nebyl to velký fotbal, ale je důležité zvládnout výsledkově takové zápasy. Tři body jsou důležité, ale zůstáváme pokorní. Teď je potřeba zvládnout domácí zápas proti pražskému Tempu,“ dodal Michal Obrtlík.