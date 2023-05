„Když šli hosté 19 minut před koncem do vedení, moc do zpěvu nám nebylo,“ připustil šéf Štětí Milan Plíšek. V 77. minutě ale srovnal z penalty Jiří Vokoun, pět minut před koncem vystřelil výhru tečovanou ranou Vojtěch Pokorný. „Vydřené tři body, které pro nás aspoň do dalšího zápasu proti Lounům přinesly určité uklidnění,“ doplnil hodnocení.

To Louny se na zápas moc dobře nenaladily, Kosmonosům doma podlehly vysoko 0:5. „Prvních 15 minut tak špatných z naší strany nebylo, jenže po prvním gólu, laciném, se naše hra úplně zbořila. Až do konce poločasu jsme hráli dorostenecký fotbal. Kosmonosy si počkaly a každý svůj útok proměnily v gól,“ litoval trenér Loun Libor Klíč. „Kluci to dohráli se ctí. Nezabalili to, ale to je jen slabá útěcha,“ pokrčil zklamaně rameny.

Brozany nezastavila ani marodka. Tři body vezou i z Pardubic

Bez gólu a tím pádem i bez bodů zůstal také Chomutov, který padl 0:1 v Březové. „Věděli jsme, že Březová bude chtít naplno bodovat, protože na jaře se jí extra nedaří a to se také potvrdilo. Domácí do zápasu vletěli, vytvořili si tlak a po dvaceti minutách hry ho i zužitkovali. Škoda, měli jsme některé příležitosti, které volaly po gólu a vyrovnání, ale bohužel,“ řekl lodivod Severočechů Tomáš Smola.

Prohrál i poslední Vilémov, jenž nestačil na pražský Meteor, kterému doma podlehl 1:4. „Další zápas, kde jsme chtěli zabodovat, ale hned v úvodu jsme inkasovali a tím se nám všechno, co jsme si řekli před zápasem, zhroutilo,“ smutnil trenér Vilémova Petr Jirásek.

Pozici lídra i přes porážku 1:2 na Kladně udržela Česká Lípa, ta však odvolala kouče Janošíka.