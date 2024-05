Hlavně v úvodním dějství hrálo Štětí druhé housle. „Domácí do toho vstoupili velmi dobře, hrozili hlavně z pravé strany. Během první čtvrt hodiny si vypracovali dvě, možná tři tutové šance. Podržel nás ale brankář,“ konstatoval.

Štětí pak inkasovalo z pokutového kopu. „Paradoxně v době, kdy tlak Slaného opadal. Špatně jsme tam v obraně vyřešili jednu situaci a darovali domácím penaltu,“ zakroutil Obrtlík hlavou.

Po změně stran nastoupili hosté s odvážnějším fotbalem. Na body to ale nestačilo. „Domácí se zatáhli a čekali na brejky. V obraně nás limitoval fakt, že několik hráčů bylo pod žlutou kartou. A víme, že nás je teď prostě málo. V 65. minutě pak přišel druhý gól Slaného, opět z pravé strany. Následně jsme to zjednodušili a chtěli se dostat do šance dlouhými nákopy. To se ale nepodařilo. Celkově to byl ustrašený výkon bez bojovnosti a nasazení,“ upřímně pravil.

Situace v tabulce se pro Štětí komplikuje. Je jasné, že sestup nemine tři poslední týmy. Jistotu už má Cheb a Louny. Horší je, že čtrnácté Nespeky mají na třinácté Štětí pouze tříbodový odstup. Do konce zbývají tři kola.

„Pro nás jsou extrémně důležité dva domácí zápasy, kdy máme Hřebeč a Ostrov. To musíme zvládnout. Venku nás čeká Chomutov, tam to bude hodně těžké. Pokud ale chceme divizi udržet, musíme předvést daleko lepší výkon, než ve Slaném,“ dodal Michal Obrtlík.