Litoměřicko vstoupilo do sezóny v Perštejně, kde si ještě nedávný účastník ČFL dokázal díky Davidu Šragovi vypracovat dvoubrankový náskok. Domácí sice minutu před koncem snížili, přesto si nakonec žlutomodří odvezli všechny body.

Naopak Lovosicím se plány na bodový zisk ze hřiště divizního odpadlíka z Mostu začaly hroutit už ve 13. minutě, kdy otevřel skóre domácí Valenta. Dvě minuty na to dostaly Lovosice další tvrdý direkt. Červenou kartu totiž viděl brankář David Němec, který v týmu hostuje z druholigového Ústí nad Labem, a nejen že tak opět přidělal vrásky trenéru Podrazilovi, jehož v přípravě tento post trápil, ale navíc oslabil svůj tým, který v deseti nedokázal vzdorovat. Už v poločase svítilo na ukazateli skóre 5:0, konečný výsledek 8:0 je ještě vcelku milosrdný.

Po třech letech se do divize vrátili fotbalisté Štětí, jenže v Souši prohráli 1:4. Už před zápasem museli trenéři řešit absence obou brankářů, zaskočit tak musel Uřídil z rezervy, za vyloučení v poháru navíc pykal Slanička. Přesto poslala nováčka proti loňskému třetímu týmu tabulky do vedení letní akvizice z Roudnice – Neuman, domácí však do poločasu srovnali a nakonec skóre otočili.

„Taková porážka mrzí, protože jsme podali dobrý výkon a byli vyrovnaným protivníkem, ač to podle výsledku nevypadá,“ litoval šéf Štětí Milan Plíšek. „Čelili jsme dvěma penaltám, jedna byla určitě diskutabilní. Neproměňovali jsme však naše šance, navíc jsme dělali školácké chyby,“ přiznal sportovně.

FOTBAL, 1.kolo:

Divize B:

Baník Souš - Štětí 4:1 (1:1)

Branky: 17. (pen), 50. (pen) a 70. Nobst, 78. Kopta - 7. Neuman.

Rozhodčí: Langmajer. ŽK: 2:4. Diváci: 100.

Štětí: Uřídil - Belák (88. Feko), Ransdorf, Vacek, Mencl - Slavíček, Pícha (83. Prileložný), Neuman (81. Beruška), Vokoun, Brůža - Brandejs



Krajský přebor:

Perštejn - Litoměřicko 1:2 (0:1)

Branky: 89. Dolejška - 37. (pen) a 85. Šraga

Rozhodčí: Dočekal. ŽK: 3:2. Diváci: 180.

Mostecký FK - Lovosice 8:0 (5:0)

Branky: 32., 39., 45. (pen) a 73. Benda, 13. Valenta, 18. Tancoš, 55. Hejtmánek, 75. Dvořák