„Před utkáním jsme věděli, že domácí ještě nezískali ani bod a začali bít na poplach. Odvolali trenéra Martina Frýdka, navíc se v den zápasu na hřišti konaly oslavy 125 let od založení místního fotbalového klubu,“ věděl o nabuzenosti domácího celku manažer SK Štětí Milan Plíšek. „Domácí tedy vstoupili do zápasu lépe a v první půli byli aktivnějším týmem, ovšem chybělo jim zakončení. Po změně stran už to bylo z naší strany lepší a v poslední pětiminutovce se nám povedlo díky dvěma brankám zlomit zápas na naši stranu,“ neskrýval nadšení.

Obrovskou radost Štětí odpálila v 86. minutě letní posila z FK Ústí nad Labem Tomáš Zůza, pojistku přidal v 90. minutě rovněž exústecký Petr Fischer. „Věděli jsme, že Český Brod dosud nebodoval a pod novým trenérem to bude chtít za každou cenu zlomit, tudíž nás nečeká lehké utkání,“ líčil náročnost duelu také Tomáš Zůza. „Odpovídal tomu i vývoj utkání, které bylo spíše bojovné. První poločas od nás nebyl ideální, ale druhý jsme se zvedli, byli lepším týmem a ukázali sílu mančaftu, který maká od začátku do konce. Jsem rád, že jsme to dotáhli do vítězného konce a jsem šťastný za první a zároveň důležitou branku,“ doplnil své pocity 21letý šikula.

OBRAZEM: Tyč, břevno a skvělý brankář Němec! Derby rozhodla jediná branka

Svěřenci trenéra Michala Obrtlíka díky tomu poskočili na druhou pozici jen o bod za Chomutov. Ten v Březové dvakrát vedl, domácím se ale pokaždé povedlo vyrovnat. I proto litoval kouč Severočechů Tomáš Smola ztráty dvou bodů.

„Osobně si myslím, že je škoda, že nevezeme tři body. Šancí jsme si vytvořili dostatek, jen bohužel ve finální fázi to tentokrát nebylo ono. Ale bod bereme, udrželi jsme se díky němu na špici tabulky, takže v tomto směru panuje spokojenost. Ale musíme body sbírat i v dalších zápasech. Těžcí soupeři ještě přijdou,“ řekl po utkání chomutovský lodivod.

Na opačném pólu tabulky – po výhře v 1. kole nad Neratovicemi – avšak následným ztrátám jsou naopak Louny. V nedělním klání 6. kola na domácím hřišti nezaskočily jednoho z favoritů Kladno, podlehly mu 1:4.