Krátce po změně stran už se domácí Štětí radovalo, jenže předčasně. "Asistent rozhodčího Patrik Gunitš odmával ofsajd, se kterým se ještě teď nedokážeme srovnat, protože to bylo hodně sporné a ovlivnilo to další průběh utkání," postěžoval si na klubovém webu manažer klubu Milan Plíšek.

"Měli jsme i další šance, s přibývajícím časem ale bylo jasné, že to bude o jedné brance. Rozhodnutí bohužel přišlo v poslední minutě. Ve středu hřiště jsme přišli snadno o míč a hned z protiútoku to před brankou začalo hořet. Už to vypadlo, že to jinak než míčem v naší síti skončit nemůže. Skončilo to rohem. Hodně jsme si oddechli, ale bohužel jen na chvilku, roh hostů skončil následně v naší síti, a nám zůstaly oči pro pláč," klopil zklamaně hlavu šéf Štětí.

"Pět zápasů na jaře, nula bodů, v posledních deseti kolech nás čeká boj o záchranu," přiznal na rovinu. Hned příští duel může být pro jeho tým jedním z klíčových, na půdě pražského Meteoru se bude hrát už v pátek takřka o šest bodů.