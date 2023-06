"S bodem jsme spokojení. Zejména ve druhém poločase se hrálo hlavně dopředu a bránění nebylo na prvním místě. Na obou stranách se konal den otevřených dveří, i přesto, že se domácí dostali v závěru do vedení, jsme dokázali srovnat Čížkovo první brankou v kariéře. Vaškovi moc gratulujeme," řekl manažer Štětí Milan Plíšek.

Ten bude muset v létě hledat náhradu za dlouholetou stálici Jiřího Vokouna. Futsalový reprezentant a hráč Mělníka totiž mění fotbalové působiště, po osmi letech ve Štětí odchází do Neratovic.

"Kluci, mám pro vás pár slov. V první řadě jsem rád, že jsme divizi zachránili, ač to vypadalo jakkoliv. Za to vám děkuji. Rozhodl jsem se ale, že to byl můj poslední zápas za Štětí a odcházím do Neratovic. Děkuji vám, že jsem si s vámi těch osm let mohl zahrát," sdělil v pozápasovém proslovu v kabině svým spoluhráčům, kteří následně spustili skandovaný potlesk a pokřik "Voky děkujem!"