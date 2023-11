Chomutov během celého podzimu nezažil prohru, naposledy těsně sundal 1:0 v severočeském derby Štětí. Jedinou brankou rozhodl kapitán Vojtěch Kubík. Časomíra ukazovala 79. minutu!

„Vůbec to nebyl jednoduchý zápas. Bojovné utkání, kdy se čekalo na branku. Až ke konci po krásném centru od Kopise (Jan Kopta), to tam spadlo. Je to škoda, že jsme nedali góla dříve, ale kombinace se nám teď moc nedařila. Tři body jsou hodně cenné,“ řekl Deníku chomutovský kapitán Vojtěch Kubík.

Fanoušci jsou napjatí. Výsledky Chomutova hovoří jasně – postup! „Je pravda, že s takovým náskokem už nemůžeme říkat, že nechceme postoupit. Takže pojďme postoupit,“ křičí Kubík a dodá: „Teď si odpočineme, dáme se zdravotně do pořádku a po novém roce se sejdeme a začneme trénovat,“ dodal chomutovský kapitán.

To domácí těsná porážka se suverénním lídrem mrzela. „Porážka, která se urodila brankou 11 minut před koncem, mrzí hodně. Proti vedoucímu celku tabulky jsme nepropadli, naopak jsme podali dobrý výkon a minimálně bod jsme si zasloužili. Ve druhé půli jsme byli podle mého lepším mužstvem, jenže žádná z příležitostí nedopadla tak, jak bychom si přáli. Škoda, že nám to lépe nestřílí, i proto se překvapení nekonalo, ačkoliv k němu nebylo daleko,“ litoval manažer klubu Milan Plíšek.