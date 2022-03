Zatím jde všechno podle plánu! Baníkovci si sice na jaře neotevřeli střelnici, ale po dvou zápasech mají plný počet šesti bodů a dvě těsné výhry 1:0. Naposledy doma přehráli celek Březové a neslaví jen tři důležité body, ale i posun do čela tabulky divizní skupiny B.

Mostečané totiž tříbodovou výhrou za sebe poslali lídra z Neratovic, který klopýtl na Kladně 1:3. Za FK Baník Most-Souš na domácím hřišti jedinou trefu obstaral kanonýr Jan Kopta, který hostujícího Martince překonal ve 42. minutě. Těsné výsledky zatím nesou ovoce a ruce si mne i mostecký brankář Jan Nejedlý, který od startu jara vychytal dvě nuly.

„Za vítězství jsme samozřejmě rádi. Spíš ale výsledkově a ne tolik hrou. Chtěli jsme se doma představit v lepším světle, být více na míči a vytvářet si více gólových příležitostí. To se nám bohužel úplně nedařilo. Doufám, že se poučíme a příští týden v těžkém utkání předvedeme lepší výkon a posuneme náš cíl zase o kousek dál,“ vyjádřil se trenér Mostu a bývalý reprezentant Petr Johana.

V popředí tabulky se přes nečekanou a nepříjemnou porážku 1:2 drží Louny.

„Zápas proti Českému Brodu jsme v domácí jarní premiéře vybojovali, bohužel roli favorita na hřišti předposledního Ostrova, který dostal minule sedmičku na Meteoru, nepotvrdili. Ukázalo se, že jarní část bude náročná, jak jsme očekávali,“ řekl manažer lounského klubu Tomáš Beneš.

Domácí dostal do vedení na konci první půle Machek, v 70. minutě zvýšil Dušek na 2:0 a o chvilku později Feri snížil na konečný stav. V základní sestavě nastoupili i obě zimní posily do obrany Šmalcl a Kovalčík.

Nepovedený duel má za sebou Štětí, které padlo na půdě posledního Rakovníku 1:2 a ani ve druhém utkání jarní části tak nebodovalo. „Porážka v Rakovníku bolí mnohem více než před týdnem doma s Mostem-Souší. Na hřišti posledního celku tabulky jsme podali slabý výkon, který k zisku bodů nevedl. Zdlouhavá rozehrávka a střelecká efektivita byly žalostné. Hře chyběla pohoda a moc jsme si ji neužili,“ hodnotil šéf Štětí Milan Plíšek. „V úvodu se zdálo, že se nám podaří brzy vstřelit branku, případně přidat druhou a utkání dovést v klidu do vítězného konce. Bohužel se tak nestalo, domácí vycítili šanci a po bojovném výkonu dokráčeli k zisku tří bodů,“ krčil zklamaně rameny.

Doslova raketový vstup do jarní části má Česká Lípa. Ta zcela zkopírovala výsledek z prvního zápasu. Po výhře 5:1 v Praze proti Aritmě stejným výsledkem doma spláchla Brandýs nad Labem.

FOTBALOVÁ PŘÍLOHA: Hlavně se nedostat do zbytečných problémů, přejí si ve Štětí

Před utkáním vedení Arsenalu Česká Lípa gratulovala Karlovi Mrkvíkovi. Bývalý předseda klubu oslavil krásné 85. narozeniny.

„Konečně jsme dali doma pět gólů, což je samozřejmě super. Začátek byl opět takový vlažný, ale pak jsme se dostali do otáček a hlavně nám pomohl gólman hostí, který udělal chybu a my ji potrestali. Pak už byl zápas v naší režii. Škoda jen našeho zaváhání, kdy jsme dostali gól na 4:1, protože jsme to chtěli hrát bez obdržené branky,“ hodnotil utkání Martin Jánošík, trenér České Lípy.