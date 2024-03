Jediným střelcem byl v Praze hostující Daniil Doleček, který se jednou prosadil i před týdnem na startu jara s Nespeky. Teď se šikovný kanonýr trefil po druhé. Povedlo se mu to až po obrátce stran, kdy časomíra ukazovala 58. minutu a Doleček překonal brankáře domácích Ježka. Chomutov tak má po zisku dalších tří bodů už komfortní náskok třináct bodů právě na druhý pražský Újezd.

„Další důležitá výhra pro sebevědomí. Už minule jsme byli rádi, že se nám vstup do jara po zimní přestávce povedl a teď, že jsme dokázali navázat dalšími třemi body. Náskok máme parádní, ale chce to makat pořád a pořád dál,“ má jasno chomutovský střelec Daniil Doleček.

Smutno je po víkendu v Lounech. Minule porážka doma s Březovou 0:3, teď výplach 5:0 na hřišti pražského Meteoru. Louny se držely jen první poločas, který ztratily 0:1. Domácí pak udeřili po obrátce stran čtyřmi góly – v 66., 69., 83. a 85. minutě. Hotovo. Hosté tak čekají na první jarní body i vstřelenou branku.

Bezbranková remíza s předposledním Chebem je pro Štětí, které ještě na jaře nedalo gól, spíše zbytečnou ztrátou. To ostatně potvrdil v hodnocení duelu i hrající trenér Michal Obrtlík.

„Po zdravotní stránce nejsme kompletní, což se odrazilo i v minulém zápase. Během týdne jsme se dali trochu dohromady, nicméně jsme věděli, že Cheb bude hrát o všechno, což se potvrdilo. Hráli jednoduše, ale důrazně, za první půli dostali tuším sedm žlutých karet, rozhodně se toho nebáli. My byli dopředu trochu ustrašení, ale do druhého poločasu jsme zlepšili kombinaci i pohyb, vytvořili jsme si nějaké příležitosti, ale bohužel jsme je neproměnili. Je to škoda, bod asi bereme, ačkoliv jsme spíš dva ztratili. Hledáme střelce.“