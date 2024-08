Tome, proti Českému Brodu jste šel na hřiště v 79. minutě, za deset minut jste dal jedinou branku zápasu. Jaký to bylo gól?

Jedním slovem to byla euforie! V tu chvíli jsem věřil, že to bude vítězný gól. Dlouhodobě jsem se střelecky trápil a konečně to tam spadlo. Paradoxně levou nohou, kterou mám slabší. Když pak rozhodčí odpískal konec, měl jsem neskutečnou radost z toho, že jsem pomohl týmu získat první letošní výhru.

Sestřih utkání Štětí - Český Brod, ohlasy obou týmů. | Video: SK Štětí

Štětí zatím letos nenašlo ryzího střelce. Je někdo v týmu, který by se mohl stát stěžejním kanonýrem?

Ryzím střelcem byl v našem týmu naposledy Vojta Pokorný, který ale vzhledem k jeho skvělým výkonům a brankám odešel zpět do Teplic. Od té doby se této role nikdo neujal. Máme velice mladý tým a věřím, že když na sobě budou kluci pracovat, určitě se střelcem někdo z nich stát může. V letošní sezóně bych si přál, kdyby se ty góly nějak rozdělili klidně i mezi více hráčů. Myslím si, že je ve výsledku jedno, jestli vám dá jeden hráč patnáct gólů nebo těch patnáct gólů dají třeba tři hráči dohromady. Důležité je, aby to tam padalo. Musíme na tom pracovat, protože v koncovce se dlouhodobě trápíme.

Co vůbec očekáváte od letošní sezony ve čtvrté nejvyšší soutěži?

Od letošní sezóny očekávám určitě výrazné zlepšení umístění v tabulce. Věřím, že nám v tom pomůže doplnění kádru. Minulou sezonu jsme dohrávali prakticky v jedenácti lidech. Myslím si, že celý tým by si přál pohybovat se někde v horní polovině tabulky.

Vy jste ve Štětí řadu let, v kádru už patříte mezi zkušenější hráče, okolo máte hodně mladíků. Snažíte se jim předat i nějaké rady, zkušenosti?

Myslím si, že letos je to ve Štětí má dvanáctá sezóna. Já osobně musím mladým klukům a trenérovi, za to, že je přivedl, poděkovat. Pro mě osobně jsou vlastně hnacím motorem, protože s nimi chci držet krok. Jak po fyzické, tak po herní stránce. Samozřejmě se jim snažím v některých věcech i sám poradit, ale vždy jen v klidu a přátelsky. Zažil jsem i starší kluky, kteří na ty mladé jen křičeli co udělali špatně. To jim, podle mě, na psychice a výkonech moc nepřidá.

Pojďme k vám. Kde a kdy jste začal s fotbalem?

Mám pocit, že s fotbalem jsem začal v roce 1996 v klubu Dynamo Podlusky. Tam mě poslali rodiče, abych vůbec zjistil jestli mě bude fotbal bavit. Když se zjistilo, že mi to možná i půjde, přesunul jsem se ještě v přípravce do SK Roudnice nad Labem, kde jsem byl až do starších žáků.

Fotbal vám přinesl jistě mnoho zážitků, je to tak?

Zážitků mám plno. Nejlepší jsou takové ty lidské, z kabiny, na které si člověk i po letech vzpomene a zasměje se. Za ty roky jsem poznal spoustu kluků a vždycky jsem měl štěstí na to, že to v kabině skvěle fungovalo.

Jak vidíte budoucnost fotbalového klubu ve Štětí?

Myslím si, že dokud bude ve Štětí Milan Plíšek, nemám o budoucnost klubu strach. Ve spolupráci s hrajícím trenérem Michalem Obrtlíkem, který shání hráče a vede tréninky, to teď funguje vlastně nejlíp za celou dobu, co jsem ve Štětí.

Je vám 34 let. Máte ještě nějaké další fotbalové ambice?

Jak říkáte, je mi už 34 let. Bohužel. Zdravotní problémy se se mnou táhnou už nějakou dobu, poslední roky hlavně svalové potíže. Dokud to ale půjde, tak bych rád vydržel ve Štětí. Jinak mě vždycky lákalo zahrát si ještě na konec kariéry v Roudnici nad Labem, odkud pocházím. Ale jak říkám, ve Štětí jsem byl vždycky spokojen a dokud to půjde a budu týmu platný, chtěl bych zůstat.

Sledujete krajské a okresní soutěže? V poslední době tam řada týmů bojuje o holé přežití…

Samozřejmě sleduji hlavně Ústecký kraj a ty nižší soutěže pak v litoměřickém okrese. Bohužel musím souhlasit. Zájem o fotbal, ale o sport jako takový, upadá. Sám jsem zastánce názoru, že za to může moderní doba, kdy jsou mladí raději doma na telefonu, než aby se hýbali a byli s nějakém kolektivu. Bohužel jestli to takto půjde dál, je možné, že za pár let už se ani ty nižší soutěže hrát nebudou. To by byla veliká škoda.

Jste na hřišti klidný, nebo jste bouřlivák?

Celkově se považuji za velice klidného člověka. Je ale pravda, že když mě na hřišti někdo hodně naštve, tak umím pak taky vylítnout. Naštěstí se mi to zase tak často nestává.

Prozradíte čtenářům čím se živíte a co vás ještě baví?

Pracuji jako zdravotní bratr na psychiatrii, je to práce na směny, takže je to někdy náročné dát to dohromady s fotbalem. Přeci jen někdy jsou ty zápasy po nočních směnách velice náročné. Takhle funguji už dvanáct let, docela jsem si zvykl. Mimo fotbal se pak snažím být hodně a rodinou a když mám volno jen pro sebe, rád si pustím nějaký dobrý film, seriál nebo si zahraju playstation.