Michale, pojďme na hodnocení poslední sezony. Jak jste jí viděl?

V létě přišly v hráčském kádru razantní výměny. Před sezonou jsme očekávali, že bychom mohli mít problémy. Začátek soutěže nám vyšel skvěle, po čtyřech kolech jsme snad byli i druzí. Bylo to narýsované na klidnou sezonu.

Kde podle vás přišel zlom?

Podle mě se to začalo lámat zápasem na Admiře. Byl to remízový zápas, soupeř vlastně nevystřelil na branku. V poslední minutě jsme mu ale darovali vítězný gól. Od té doby jsme do konce podzimu moc bodů neudělali. Zápasy jsme prohrávali o gól, slušná utkání jsme odehráli proti silným soupeřům. Nejhorší bylo, že jsme nedokázali zopakovat výkony ze začátku soutěže. Hlavně z hlediska přístupu.

Jarní část také moc bodů nepřinesla, navíc jste se hodně trápili v koncovce.

Myslím si, že jsme na podzim měli nahrát více bodů a byl by klid. Na jaře jsme šli do rizika, jelikož jsme měli 17 hráčů. Bohužel si tam dva hráči zlomili nohy, pak tam byla dvě zranění kolene. Posledních sedm, osm kol jsme hráli prakticky v jedenácti. Kdo přišel, musel hrát. Na konci jsme to tahali ze všech sil. Jsme samozřejmě rádi, že jsme do dokázal zachránit.

V zimě vám odešel Vojtěch Pokorný, autor sedmi podzimních branek, kterého jste nedokázali nahradit.

Odchod Vojty byl zlomový pro jarní část. V defenzivě to nebylo špatné, dostali jsme 41 branek. Ale z hlediska útočné fáze jsme se neskutečně trápili. Vojta byl klíčový v poslední třetině hřiště. Dokázal vyřešit gólové šance. Navíc dost branek připravil.

Pojďme ještě k těm zraněním, o kterých jste mluvil. Dalo se tomu předejít?

To asi ne. Matyáš Lána a Tomáš Sůra si zlomili nohu v přátelském zápase. Jarda Horák si udělal něco s kolenem také v přátelském zápase. Pavel Fary má s kolenem dlouhodobé problémy. Takže si nemyslím, že se tomu dalo předejít.

Divize bude z pohledu severních Čech chudší. Chomutov postoupil do třetí ligy, Louny spadly do krajského přeboru. Nováčkem bude Ústí nad Labem B. Bude to pro Štětí derby?

Louny měly hodně špatný podzim, tam se sestup dal očekávat. Naopak Chomutov měl skvělou první polovinu sezony. Na konci si to sice zkomplikoval, ale nakonec to zvládl. Přeju mu to. Ústecký nováček? Alespoň to budu mít blízko na sledování potencionálních soupeřů. Samozřejmě tam nějaké kluky známe. Bude to více speciální zápas, ale celkově to bude utkání, jako každé jiné.

Kdy odstartujete přípravu na nový ročník?

Letní přípravu startujeme 8. července. Kluci budou mít předtím individuální přípravu. V plánu máme čtyři přátelské zápasy, navíc by tam mělo být předkolo poháru. Na přípravu budeme mít zhruba měsíc. Teď si ale odpočineme. Na nový ročník se těšíme.

Můžete už teď prozradit nějaké změny v hráčském kádru?

Končí Matyáš Lána, který dostal nabídku ze třetí ligy. My mu bránit nechceme a nebudeme. Do Teplic se vrací Míša Bílek. Řešíme příchody, ale konkrétní jména vám neřeknu. Nic totiž ještě není jisté. Jde ale o čtyři, pět fotbalistů, kteří by měli náš kádr doplnit a zkvalitnit. Jsou to vesměs hráči, kteří mají divizní zkušenosti. Na konci přípravy zúžíme kádr na 18 lidí, s tím půjdeme do nové sezony.

Jaké ambice bude mít Štětí v další sezoně?

Chceme hrát fotbal ve středu tabulky, nechceme mít problém se záchranou. Máme mladý tým, který bude po poslední sezony zase silnější. Věřím tomu.

A co realizační tým?

Já budu v nové sezoně opět hrající trenér. Zůstává také Radek Lilko, který nám bude pomáhat hlavně při zápasech, které bude koučovat z lavičky. Má dobrý pohled na fotbal, vzájemně se doplňujeme. Vedoucím mužstva zůstává David Lisec. Fotbal ve Štětí máme rádi, podle toho se chováme.

Můžete odhadnout jaká je kondice a budoucnost fotbalu ve Štětí?

Jsme skromnější divizní klub, který nemůže podmínkami konkurovat Neratovicím nebo Kladnu. Jdeme cestou mladších hráčů. Pro kluky, kteří vyjdou z dorostu, je to ideální. U nás dostanou spoustu minut. Navíc se pak můžou prosadit někde jinde. Rozhodně nechceme po půl roce posilovat naše divizní konkurenty, pokud budou mít naši hráči nabídku z vyšší soutěže, bránit jim nebudeme. Anit o neděláme. Jsme sice skromný klub, ale co si ve Štětí domluvíte, to je vedení klubu schopno splnit.